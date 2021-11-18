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  4. Seri kedi katili her yerde aranıyor! "Maalesef sonu gelmiyor"

Seri kedi katili her yerde aranıyor! "Maalesef sonu gelmiyor"

18.11.2021 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da birer gün arayla iki kedi daha dört bacağı kesilmiş halde ölü bulundu. Son 20 günde dört kedinin aynı şekilde ölü bulunması üzerine tepkiler artarken, polis şüpheli ya da şüphelileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe yaptığı açıklamada, "Maalesef bu olayın sonu gelmiyor. Umarım bir daha böyle bir şey yaşamayız" dedi.

Seri kedi katili her yerde aranıyor! "Maalesef sonu gelmiyor"

Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi'ndeki Hakan Uykan Parkı'nda, 29 Ekim'de ayakları kesilmiş iki kedi ölü bulundu.

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ÇOK SAYIDA KEDİ BULUNMASI TEPKİLERİ ARTIRDI

Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe, biri yetişkin, diğeri yavru olan dört bacağı da kesilmiş iki kedinin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sallıtepe'nin paylaşımı kısa sürede yayılırken, hayvanseverlerden de kedileri katleden kişi veya kişilere tepki geldi. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı. Aynı parkta dün ve bugün birer kedinin daha aynı şekilde dört bacağı kesilmiş ölü bulunması tepkileri daha da artırdı.

"MAALESEF BU OLAYIN SONU GELMİYOR"

Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Aynı şekilde bacakları kesilerek öldürülmüş iki kedinin daha bulunması üzerine Turgutlu İlçe Emniyet Müdürümüz ve polis ekipleriyle birlikte olay yerine gittik. Onlar, kendileri açısından incelemelerini yaptılar. Çevredeki vatandaşlarla görüştük. Maalesef bu olayın sonu gelmiyor. Umarım bir daha böyle bir şey yaşamayız" dedi. (DHA)

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Manisa Turgutlu
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