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Serie A ekipleri, 18 Mayıs itibarıyla grup antrenmanlarına başlayabilecek

İTALYA HABERLERİ  | 13.05.2020 17:35 | Son Güncelleme

İtalya Serie A takımları 18 Mayıs'ta takım idmanlarına başlıyor.

Serie A ekipleri, 18 Mayıs itibarıyla grup antrenmanlarına başlayabilecek

Koronavirüs sebebiyle dondurulan Serie A'da takımlar 18 Mayıs itibarıyla grup antrenmanlarına başlayabilecek.

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