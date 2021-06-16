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  4. Antalya'da ortaya çıkan dev hortum saniye saniye görüntülendi

Antalya'da ortaya çıkan dev hortum saniye saniye görüntülendi

16.06.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Serik ilçesi açıklarında çıkan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Boğazkent Mahallesi'nde sabah saatlerinde sağanak sonrası hortum oluştu.

Boğazkent sahil bölgesinde denizin üzerinde ortaya çıkan hortum, Manavgat ilçesinin İlarma sahili bölgesine doğru ilerledikten sonra kayboldu.

"YAKLAŞIK 20 DAKİKA SÜRDÜ"

Hortumu, cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Nahit Toklu, "Saat 06.30 sıralarında şimşekle birlikte yağmur başladı. Evimin balkonuna çıktım. Bahçeye bakıyordum, birden karşıda deniz üzerinde hortumu fark ettim. Cep telefonumla çekmeye başladım. Yaklaşık 20 dakika sürdü. Boğazkent ve İlarma sahili ortasında çıktı hortum. Daha önce de sahilde hortum çıktığını görmüştüm" dedi.

(DHA)

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