MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Serkan Altunorak’tan soyguncu göndermesi!

Serkan Altunorak’tan soyguncu göndermesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2020 10:25 | Son Güncelleme

Oyuncu Serkan Altunorak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'banka soyguncusu' göndermesinde bulundu. Virüs nedeniyle ağzını kapatan ve siyah bir de gözlük takan oyuncu esprili bir paylaşımda bulundu.

Serkan Altunorak’tan soyguncu göndermesi!

Ev karantinası günleri devam ederken, ihtiyaçları dolayısıyla dışarıya çıkmak zorunda kalanlar da son derece dikkatli bir şekilde giyiniyor. Virüs kapmamak adına ağzını, burnunu, ellerini ve hatta gözlerini de koruma altına alan insanlar böylelikle önlemlerini almış oluyor.

Oyuncu Serkan Altunorak da bankaya giderken bu tarz giyindi ve yolda yürürken çektiği selfie üzerinden kovboy filmlerindeki banka soyguncularına göndermede bulunarak şunları yazdı:

“Bankaya gidiyorum, umarım yanlış anlaşılmam”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hastaneden kaçmak için ölümü göze aldı! Filmleri aratmayan olay Hastaneden kaçmak için ölümü göze aldı! Filmleri aratmayan olay
Sütyen açıklamasına tepki yağdıSütyen açıklamasına tepki yağdı
Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi? Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Serkan Altunorak, korona,

En Çok Okunan Haberler

6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Sokağa çıkma yasağı ve Bakan Soylu hakkında dikkat çeken sözler

Sokağa çıkma yasağı ve Bakan Soylu hakkında dikkat çeken sözler

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Koronavirüs hastasının yaptığı akıllara durgunluk verdi

Koronavirüs hastasının yaptığı akıllara durgunluk verdi

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde korkutan deprem!

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Sevgilisinin evinde!.. İşte o kare

Sevgilisinin evinde!.. İşte o kare

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu! 'Hayvan gibi...'

Sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu! 'Hayvan gibi...'

Çağatay Ulusoy itirafıyla olay oldu

Çağatay Ulusoy itirafıyla olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Didem Balçın paylaştı: İki seni seviyorum...

Selcan Hatun' paylaştı; beğeni yağdı

Gamze Özçelik yasaklatmıştı! Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım

Oğlunu görmesine izin yok! Duygusal paylaşım

Duygu Özaslan'ın eski hali şoke etti! İnanılmaz değişim

Duygu Özaslan'ın eski hali şoke etti! İnanılmaz değişim

Aynur Aydın'dan bir sütyen açıklaması daha!

Sütyen açıklamasına tepki yağdı

Acun Ilıcalı: Dominik'ten çıkmamız zor gözüküyor

Elenenler de orada kalmıştı! Acun'dan açıklama

Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu'ndan skandal paylaşım! Cinsel içerikli...

Sosyal medya fenomeninden skandal paylaşım! Cinsel içerikli...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.