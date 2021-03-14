Serkan Çayoğlu kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Hayat hikâyesi nedir?

Türk model ve oyuncu Serkan Çayoğlu, oyunculuk hayatına 2012 senesinde giriş yaptı. Uzun zamandır oyuncu Özge Gürel ile birlikte olan Serkan Çayoğlu, sosyal medyayı çok aktif kullanıyor ve ayrı kaldığı sevgilisini ne kadar çok özlediğine dair duygu yüklü paylaşımlarda bulunuyor.

SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?

Serkan Çayoğlu, 1987 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Almanya'da bulunan Erlangen Üniversitesi Ekonomi Bölümünde tamamladı. Eğitimini bitirdikten sonra bir süre modellik ve mankenlik yapan Serkan Çayoğlu, bir süre sonra oyunculuğa yönelmiş ve Dolunay Soysert, Ümit Çırak gibi usta isimlerden profesyonel oyunculuk eğitimi aldı.

İlk oyunculuk deneyimini 2012 senesinde Kuzey Güney dizisinde konuk oyuncu olarak gerçekleştiren Serkan Çayoğlu, daha sonra Zeytin Tepesi'nde yardımcı karakter olarak oyunculuğa giriş giriş yaptı.

Oyunculuğun yanında klip çekimlerinde de bulunan Serkan Çayoğlu, 2014 senesinde Hande Yener'in "Ya Ya Ya" isimli şarkısının klibinde yer aldı. Yine aynı yıl başlayan ve en büyük çıkışı olarak görülen Kiraz Mevsimi dizisinde yer aldı ve dizideki baş rol partneri Özge Gürel ile aşk yaşadı. Çiftin birlikteliği hâlâ sürüyor.