MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Serkan Çayoğlu kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Hayat hikâyesi nedir?

Serkan Çayoğlu kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Hayat hikâyesi nedir?

14.03.2021 11:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Serkan Çayoğlu kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Hayat hikâyesi nedir?

Magazin gündeminin sık sık görmeye alışık olduğu yakışıklı oyuncu Serkan Çayoğlu, dizi çekimleri için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Sevgilisinin hasretine daha fazla dayanamayan Özge Gürel ise Kıbrıs'a giderek Serkan Çayoğlu'na sürpriz yaptı. Sevgililer gününde birbirini ne kadar özlediklerini söyleyen ünlü çift sonunda buluştu.

Türk model ve oyuncu Serkan Çayoğlu, oyunculuk hayatına 2012 senesinde giriş yaptı. Uzun zamandır oyuncu Özge Gürel ile birlikte olan Serkan Çayoğlu, sosyal medyayı çok aktif kullanıyor ve ayrı kaldığı sevgilisini ne kadar çok özlediğine dair duygu yüklü paylaşımlarda bulunuyor.

SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?

Serkan Çayoğlu, 1987 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Almanya'da bulunan Erlangen Üniversitesi Ekonomi Bölümünde tamamladı. Eğitimini bitirdikten sonra bir süre modellik ve mankenlik yapan Serkan Çayoğlu, bir süre sonra oyunculuğa yönelmiş ve Dolunay Soysert, Ümit Çırak gibi usta isimlerden profesyonel oyunculuk eğitimi aldı.

İlk oyunculuk deneyimini 2012 senesinde Kuzey Güney dizisinde konuk oyuncu olarak gerçekleştiren Serkan Çayoğlu, daha sonra Zeytin Tepesi'nde yardımcı karakter olarak oyunculuğa giriş giriş yaptı.

Oyunculuğun yanında klip çekimlerinde de bulunan Serkan Çayoğlu, 2014 senesinde Hande Yener'in "Ya Ya Ya" isimli şarkısının klibinde yer aldı. Yine aynı yıl başlayan ve en büyük çıkışı olarak görülen Kiraz Mevsimi dizisinde yer aldı ve dizideki baş rol partneri Özge Gürel ile aşk yaşadı. Çiftin birlikteliği hâlâ sürüyor.

SERKAN ÇAYOĞLU FİLMOGRAFİ

2012 : Kuzey Güney - Konuk Oyuncu

2014 : Zeytin Tepesi - Yardımcı Oyuncu

2014 : Kiraz Mevsimi - Başrol

2016 : Hayatımın Aşkı - Başrol

2018 : Börü - Başrol

2019 : Halka - Başrol

2020 : Yeni Hayat

2021 Bir Zamanlar Kıbrıs

Serkan Çayoğlu kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Hayat hikâyesi nedir?

SERKAN ÇAYOĞLU EVLİ Mİ?

Serkan Çayoğlu, 2014 yılında başlayan Kiraz Mevsimi dizisindeki partneri Özge Gürel ile birlikte. Çiftin, 2018 yılında evlenme kararı aldıkları iddia edilmişti ancak çift bu haberi doğrulamadı. Birliktelikleri hâlâ sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar
Bomba gönderme! 'Sapyoseksüel kadınlar...'Bomba gönderme! 'Sapyoseksüel kadınlar...'
Altay merak konusu oldu! Altay nereli?Altay merak konusu oldu! Altay nereli?
Anahtar Kelimeler:
Özge Gürel Serkan Çayoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de genç çiftin sır ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi

İzmir'de genç çiftin sır ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yüksek riskli grupta yer alıyordu! Flaş koronavirüs kararı

Yüksek riskli grupta yer alıyordu! Flaş koronavirüs kararı

Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar

Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar

Cansız bedeni tam 15 gün boyunca beklemiş! Korkunç olay

Cansız bedeni tam 15 gün boyunca beklemiş! Korkunç olay

Boşanmasını davul zurnayla kutlayan kadın, öldürülmekten korkuyor

Boşanmasını davul zurnayla kutlayan kadın, öldürülmekten korkuyor

Galatasaray efsanesi Fatih Terim'i gönderdi

Galatasaray efsanesi Fatih Terim'i gönderdi

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Yatak görüntüleriyle gündem olmuştu! Hanife'yle buluşup...

Yatak görüntüleriyle gündem olmuştu! Hanife'yle buluşup...

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Ünlü YouTuber Mısır'da camiden paylaştı! 'Utanmıyorsunuz camide bu şekilde...'

Ünlü YouTuber Mısır'da camiden paylaştı! 'Utanmıyorsunuz camide bu şekilde...'

Canlı yayında şoke eden anlar! 'Kocanla birlikte olduk'

Canlı yayında şoke eden anlar! 'Kocanla birlikte olduk'

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

Diğer Haberler

Rümeyse Buyuran kimdir, nereli ve kaç yaşında? Doya Doya All Star yarışmacısı Rümeyse Buyuran biyografisi

Rümeyse Buyuran kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Devrim Saltoğlu kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Hayat hikâyesi nedir?

Devrim Saltoğlu kimdir?

Hande Erçel'den 'Bay J' yorumu: Gereksiz bir çıkış oldu!

Rol arkadaşını savundu! 'Gereksiz bir çıkış oldu!'

Tayanç Ayaydın kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Hayat hikâyesi nedir?

Tayanç Ayaydın kimdir?

Mahsun Kırmızıgül'ün yeni projesi var mı?

Projelere korona engeli! Kararını verdi

Halsey'den yeni hamilelik pozu!

Türk sevgilisinden hamileydi! Son pozu olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.