MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Serkan Kaya ile Seren Serengil birbirine girdi! 'Kolumu sıkıp küfür etti'

Serkan Kaya ile Seren Serengil birbirine girdi! 'Kolumu sıkıp küfür etti'

23.05.2021 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seren Serengil ve Serkan Kaya'nın, geçtiğimiz aylarda katıldıkları bir düğündeki tartışmaları yeniden alevlendi. İkili, sosyal medya hesapları üzerinden ağır sözlerle birbirini suçladı.

Serkan Kaya ile Seren Serengil birbirine girdi! 'Kolumu sıkıp küfür etti'

Seren Serengil, geçtiğimiz yıllarda "Her şeyi İbrahim Tatlıses" benziyor diyerek eleştirdiği Serkan Kaya ile 7-8 ay önce Ankara'da bir düğünde karşılaşmıştı.

Aynı masaya oturan ikili, Arto'nun Serkan Kaya'yı eleştirmesiyle iyice gerilmişti. Ünlü şarkıcılar arasındaki gerginlik yeniden alevlendi. Sosyal medyada gündem olan tartışmaya Arto da katıldı.

"HER ZAMANKİ GİBİ ŞEBEKLİĞİNİ YAPTI"

Instagram hesabından video paylaşan Kaya'nın açıklaması şöyle:

60a91429554281400c242b25

"Maskemi çıkarmadan 1-2 parça playback yaptım. Peşime Arto mudur, zırto mudur o arkadaş çıktı. Her zamanki gibi şebekliğini yaptı. Seren onu masada fişekledi... O gerizekalı da onun sözüne aldanarak bana, 'B.. gibi sahne yapmışsın' dedi. Ben de onun üzerine o anları çeken Seren'in yanına gidip, kolunu tutup, 'Nedir bu kininin sebebi?' diye sordum."

Seren Serengil ise şu ifadeleri kullandı:
"Sahneye çıktı ama kimsenin haberi yok. Kimse eğlenmedi ve alkışlamadı. Sonrasında Arto çıkıp, herkesi ayağa kaldırınca dönüp, 'Serkan'cım gördün mü, sahnesi olmak böyle bir şey' dedi. Bunda bir şey var mı? O anda canlı yayın yapıyordum. Bu başka masadan gelip, koluma yapışıp, sıkmaya başladı. Ben şoke oldum. Dönüp baktığımda 'O videoyu kapatacaksın' dedi. Ben de 'Sen kimsin diye?' kızdım. Hem kolumu sıktı hem de küfür etti. Gidip şikayetçi olmamıştım, şimdi olacağım... Masaya oturduğum andan itibaren bana sataşmaya başladı. ‘Siz beni yıllardır doğruyorsunuz’ dedi. Ben de, ‘Beyefendi sizi tanımam’ dedim. Tartışmamak için başka masaya geçtim."

60a91466554281400c242b2f

"SÖYLEYENE BAKARIM ADAM MI DİYE"

Arto, ikilinin atışmasından sonra sosyal medyadan, "Her lafa verecek bir cevabım var. Lakin bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye" sözlerini paylaştı.

İmalı açıklamalar yapan Seren Serengil, "Ben Çeşme'deki evimde kimsenin yasak aşkına ev sahipliği yapmadım. Omurgalı bir duruşum var" diyerek, Kaya'ya gönderme yaptı.

Serkan Kaya, "Bir arkadaş var, bana kafayı takmış. Ne iş yaptığını dahi bilmiyorum. Beni ustalarımla kıyaslıyor. Haddini, edebini bil, benimle uğraşma. Senin baban çok kıymetliydi ama öyle bir babadan böyle bir evlat!" sözleriyle tepki gösterdi.

60a915a6554281400c242b37

Ünlü şarkıcı, Instagram hesabının hikaye bölümünden ise "Bazıları bu dünyaya insanları birbirine düşürmeye gelmiş, fitneye gelmiş, yalana gelmiş. Bir de... neyse boş ver" şeklinde paylaşım yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Bikinisini giyip sevgilisine poz verdiBikinisini giyip sevgilisine poz verdi
Volkan Konak'ın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktıVolkan Konak'ın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakanın sözlerine çok sinirlendi: İnanmak istemiyorum

Bakanın sözlerine çok sinirlendi: İnanmak istemiyorum

Eurovision Şarkı Yarışması'nı İtalya kazandı

Eurovision Şarkı Yarışması'nı İtalya kazandı

Mesleği bırakıp ülkeyi terk ederim

Mesleği bırakıp ülkeyi terk ederim

Bikinisiyle yatağa uzandı...

Bikinisiyle yatağa uzandı...

Kanlı Ay Tutulması beraberinde değişim, dönüşüm getirecek!

Kanlı Ay Tutulması beraberinde değişim, dönüşüm getirecek!

Kanlı Ay Tutulması yeniliklere ve değişimlere şans vermeyi sağlayacak!

Kanlı Ay Tutulması yeniliklere ve değişimlere şans vermeyi sağlayacak!

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.