MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Serkan Keskin ile düğünü 3 kez ertelendi! Meriç Aral sonunda müjdeyi verdi

Serkan Keskin ile düğünü 3 kez ertelendi! Meriç Aral sonunda müjdeyi verdi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.08.2024 11:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun bir süredir aşk yaşayan ünlü çift Serkan Keskin ile Meriç Aral'ın düğün tarihi tam üç kez ertelenmişti. Aral, geçtiğimiz gün Cihangir'de kameralara takıldı. Aral 'güzel bir sürece girdik' diyerek sonunda müjdeyi verdi.

MYNET-Medcezir dizisi ile yıldızı parlayan şimdilerde de Sandık Kokusu dizisinde boy gösteren ünlü oyuncu Meriç Aral ile Leyla ile Mecnun'un unutulmaz ismi Serkan Keskin uzun süredir aşk yaşıyor.

5 yılı geçen mutlu ilişkileriyle dikkat çeken Serkan Keskin ve meslektaşı Meriç Aral ilişkilerini resmiyete dökmeye karar verdi ancak bir türlü düğün tarihi belirleyemedi.

MERİÇ SERKAN 2

SONUNDA MÜJDEYİ VERDİ

Daha önce tam üç kez düğünlerini erteleyen ünlü çiftin ne zaman evleneceği merak edilirken Aral, 'güzel bir sürece girdik' diyerek sonunda müjdeyi verdi.

meriç serkan

Cihangir'de kameralara yakalanan ünlü oyuncu 'Kısa bir zaman içerisinde sizinde haberiniz olacak. Güzel bir sürecin içerisindeyiz. Anneannem arayıp yine mi diye soruyor.' diyerek yakın zamanda nikah masasına oturacaklarını ifade etti.

meriç aral

Balayı için henüz bir yer belirlemediklerini ifade eden Aral, hemen anne olma konusuna ise “Kısmet, o konuda bir şey söyleyemem. Bilmiyorum.” İfadelerini kullandı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Meriç Aral Serkan Keskin
En Çok Okunan Haberler
Paranızı geri alabilirsiniz! İsyan ettiren fiyat tarifesine şikayet yağıyor

Paranızı geri alabilirsiniz! İsyan ettiren fiyat tarifesine şikayet yağıyor

Mansur Yavaş'ı etiketledi, zorunlu izne çıkarıldı! Ünlü sunucudan yeni açıklama: Henüz çıkışım verilmedi

Mansur Yavaş'ı etiketledi, zorunlu izne çıkarıldı! Ünlü sunucudan yeni açıklama: Henüz çıkışım verilmedi

"Çok yakışıklısın" iltifatına kandı, bütün parasından oldu: 600'lük evi 300 bin liraya satıp parasını kadına gönderdim

"Çok yakışıklısın" iltifatına kandı, bütün parasından oldu: 600'lük evi 300 bin liraya satıp parasını kadına gönderdim

Milli futbolcu ile Bodrum tatilinde! 9 yaş küçük sevgilisiyle böyle görüldü

Milli futbolcu ile Bodrum tatilinde! 9 yaş küçük sevgilisiyle böyle görüldü

Depremlerde kullanılan cihaz günlerdir kayıp olan Narin için devreye sokuldu! Diyarbakır'dan iyi haber bekleniyor

Depremlerde kullanılan cihaz günlerdir kayıp olan Narin için devreye sokuldu! Diyarbakır'dan iyi haber bekleniyor

Son hamlesi şaşırttı! Takipten çıktı ama...

Son hamlesi şaşırttı! Takipten çıktı ama...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

En sevilen outdoor markalarında kaçırılmayacak indirimler burada!

En sevilen outdoor markalarında kaçırılmayacak indirimler burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.