Serkan Keskin ile düğünü 3 kez ertelendi! Meriç Aral sonunda müjdeyi verdi

MYNET-Medcezir dizisi ile yıldızı parlayan şimdilerde de Sandık Kokusu dizisinde boy gösteren ünlü oyuncu Meriç Aral ile Leyla ile Mecnun'un unutulmaz ismi Serkan Keskin uzun süredir aşk yaşıyor.

5 yılı geçen mutlu ilişkileriyle dikkat çeken Serkan Keskin ve meslektaşı Meriç Aral ilişkilerini resmiyete dökmeye karar verdi ancak bir türlü düğün tarihi belirleyemedi.

SONUNDA MÜJDEYİ VERDİ

Daha önce tam üç kez düğünlerini erteleyen ünlü çiftin ne zaman evleneceği merak edilirken Aral, 'güzel bir sürece girdik' diyerek sonunda müjdeyi verdi.

Cihangir'de kameralara yakalanan ünlü oyuncu 'Kısa bir zaman içerisinde sizinde haberiniz olacak. Güzel bir sürecin içerisindeyiz. Anneannem arayıp yine mi diye soruyor.' diyerek yakın zamanda nikah masasına oturacaklarını ifade etti.

Balayı için henüz bir yer belirlemediklerini ifade eden Aral, hemen anne olma konusuna ise “Kısmet, o konuda bir şey söyleyemem. Bilmiyorum.” İfadelerini kullandı.