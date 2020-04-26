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Sermin Baysal Ata'nın olay olan sorusu: 'Demir-döküm tava kullanmak demir eksikliğine iyi gelir mi?'

DİZİ HABERLERİ  | 26.04.2020 09:23 | Son Güncelleme

TRT Haber spikerlerinden Sermin Baysal Ata'nın canlı yayında İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Ayça Kaya'ya sorduğu soru, sosyal medyayı ikiye böldü. Baysal Ata'nın "Demir eksikliği konusunda demir döküm malzemeler kullanmak, tencere, tava faydalı olur mu?" sorusuna Doktor Kaya, "Hayır" yanıtını verdi.

Sermin Baysal Ata'nın olay olan sorusu: 'Demir-döküm tava kullanmak demir eksikliğine iyi gelir mi?'

TRT Haber spikeri Sermin Baysal Ata’nın canlı yayında İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Ayça Kaya’ya sorduğu “Demir eksikliği konusunda demir döküm malzemeler kullanmak, tencere, tava faydalı olur mu?” sorusu, sosyal medyayı ikiye böldü.

Doktor Ayça Kaya, soruya “Hayır” yanıtını verirken sosyal medya konu hakkında ikiye bölündü.

Bir tarafta sorunun ‘saçma’ olduğunu söyleyenler yer alırken diğer tarafta da saf demir tavada pişen yemeklerden demir alma ihtimalinin olduğu savunuldu.

TRT WORLD ÇALIŞANI İLE BİLİM İNSANI ARASINDA TARTIŞMA

Öte yandan TRT Haber’de ilginç anların yaşanmasına neden olan soru, TRT World çalışanı gazeteci Fatih Er ile bilim insanı Can Gürses arasında da polemiğe neden oldu.

Can Gürses, soruyla ilgili “En yakın acil servise serum bağlatmaya gidiyorum. Wikipedia’dan demir balık örneğini verenler açıp hiç okumamış… Çok yazık. Daha ilk paragrafta hiçbir etkisi olmadığı için kullanımının durdurulduğu yazıyor” ifadelerini kullanırken Fatih Er de “Bayım vaktin olursa bunu oku. Wiki değil” dedi.

Can Gürses, Er’e “Wiki zaten klinik çalışmalara referans veriyor bayım… Hiçbir şekilde fikriniz olmadığı konulara bulaşmayın derim” yanıtını verirken Er de Gürses’e “Önce oku. Fikir sahibi değilim. Ben söylemiyorum. Bilimsel araştırma. Yanlışı görmek Erdemdir” cevabını verdi.

TRT HABER SPİKERİ ATA’DAN AÇIKLAMA

Tartışmalar üzerine TRT Haber Spikeri Sermin Baysal Ata, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Ata, şu ifadeleri kullandı:

  • Dün akşam konuğuma yönelttiğim “Demir eksikliği”ile ilgili soru sosyal medyada tartışma konusu olmuş.

    1. Bu, bilim insanlarının da tartıştığı bir konudur. Merak edenler bu konuyla ilgili bir çok makale bulabilir, literatüre bakabilir.
    1. Bu aynı zamanda bazı izleyicilerimizin de bize yönelttikleri bir sorudur. Bir moderatör olarak izleyicilerimizin merak ettiği soruları konuğuma yöneltmemden daha doğal bir şey olamaz.
  • Bilim insanlarının tartıştığı, bazı izleyicilerimizin de merak ettiği bir konuyu gündeme getirmem nedeniyle maruz kaldığım art niyetli ve kaba eleştirileri kamuoyunun vicdanına bırakıyorum.
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Sermin Baysal Ata, Sermin Baysal Ata demir eksikliği,

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