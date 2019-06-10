Sermiyan Midyat: Ahmet Kaya şarkısını söyleme arzumuza kafamıza sandalye atarak karşılık verdi

Oyuncu Sermiyan Midyat, Büyükada ziyareti sırasında gittiği eğlence yerinde yaşadığı olayı sosyal medya hesaplarından duyurdu. "Faşizmin bu kadar ayyuka çıktığını görmek ne kötü" diyen Midyat, "Ahmet Kaya’nın “Kum Gibi” şarkısını söyleme arzusu, Nev adlı entel dantel şarkıcı tarafından bu kez de kafamıza sandalye atarak tepkilendi" ifadesini kullandı.

SERMİYAN MİDYAT'IN AÇIKLAMASI

"Bir soluk için gelinen ada ziyaretinde faşizmin bu kadar ayyuka çıktığına şahit olmak ne kötü! Ahmet Kaya’nın “kum gibi” şarkısını söyleme arzusu, Nev adlı entel dantel şarkıcı tarafından bu kez de kafamıza sandalye atarak tepkilendi! Susacak mıyız? Sonuna kadar KUM GİBİ"

Midyat daha sonra instagram hesabında yaptığı yorumlarda şu ifadeleri kullandı:

"Ülkenin iktidarından rahatsız olanlar; ülkenin nüfuzuna beyaz yaka faşizmini pompalayan iki yüzlü, tehlikeli, aşırı ırkçı ve aşırı beyazlardır ve de onların hiçbir şeyden şikayet hakkı olmasa da... durmaksızın, susmaksızın, uslanmaksızın şikayet etmeye devam eden kafatasçılardır.