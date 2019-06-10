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Sermiyan Midyat: Ahmet Kaya şarkısını söyleme arzumuza kafamıza sandalye atarak karşılık verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.06.2019 12:10 | Son Güncelleme

Oyuncu Sermiyan Midyat, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Büyükada'da gittiği eğlence mekanında şarkıcı Nev ile yaşadığı tartışmayı paylaştı. Ünlü oyuncu, Nev'den Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' şarkısını çalmasını istemesi sonucu, tepkiyle karşılaştığını ve başına sandalye atıldığını iddia etti.

Sermiyan Midyat: Ahmet Kaya şarkısını söyleme arzumuza kafamıza sandalye atarak karşılık verdi

Oyuncu Sermiyan Midyat, Büyükada ziyareti sırasında gittiği eğlence yerinde yaşadığı olayı sosyal medya hesaplarından duyurdu. "Faşizmin bu kadar ayyuka çıktığını görmek ne kötü" diyen Midyat, "Ahmet Kaya’nın “Kum Gibi” şarkısını söyleme arzusu, Nev adlı entel dantel şarkıcı tarafından bu kez de kafamıza sandalye atarak tepkilendi" ifadesini kullandı.

SERMİYAN MİDYAT'IN AÇIKLAMASI

"Bir soluk için gelinen ada ziyaretinde faşizmin bu kadar ayyuka çıktığına şahit olmak ne kötü! Ahmet Kaya’nın “kum gibi” şarkısını söyleme arzusu, Nev adlı entel dantel şarkıcı tarafından bu kez de kafamıza sandalye atarak tepkilendi! Susacak mıyız? Sonuna kadar KUM GİBİ"

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Midyat daha sonra instagram hesabında yaptığı yorumlarda şu ifadeleri kullandı:

"Ülkenin iktidarından rahatsız olanlar; ülkenin nüfuzuna beyaz yaka faşizmini pompalayan iki yüzlü, tehlikeli, aşırı ırkçı ve aşırı beyazlardır ve de onların hiçbir şeyden şikayet hakkı olmasa da... durmaksızın, susmaksızın, uslanmaksızın şikayet etmeye devam eden kafatasçılardır.

Kaldı ki Serdar Ortaç diyerek birçok öfkeyi üzerine çekmiş bir figür dahi özür dilemesini bilirken... Bu iki yüzlü faşist beyazların yatacak yerlerini, yataklık ve yardımlık edenlerini çokça merak edenlerdenim"

GÖRGÜ ŞAHİDİNDEN AÇIKLAMA

Olay günü şarkıcı Nev'in masasında olan Fotoğrafçı Candaş Arın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olayın iç yüzünü açıkladı.

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Kendi masalarında eğlendiklerini söyleyen Arın, "Ahmet Kaya ya da türbanlı bacılarımız üzerinden siyaset ya da mağdur edebiyatı yapanlar bir bitmediniz. Burası Büyükada! Senin Kürt olman ile kimse ilgilenmez. Bütün masa Müslümanı, Alevisi, Musevisi işe meşk ederken senin bu hayasız çıkışın unutulmayacak" diyerek olay anını anlattı.

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