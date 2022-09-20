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  4. Servet takıldı! 5 milyonluk sünnet ağızları açık bıraktı, düğün sahibi takıyı az buldu

Servet takıldı! 5 milyonluk sünnet ağızları açık bıraktı, düğün sahibi takıyı az buldu

20.09.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin ve Kars'ın en büyük aşiretlerinden biri olan Digor aşiretinin düzenlediği sünnet düğününde takılan takı miktarı ağızları açık bıraktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde 'Yaptın yine yapacağını Digor' denilirken toplanan takının 5 milyon 271 bin lira olduğu kaydedildi. Aileye mensup kişi, ''Bu rakam altınlar hariç bu şekilde. Altınlar sürpriz'' ifadesiyle şaşkına çevirirken, takıyı da az bulduğunu dile getirdi. Söz konusu kişi, ''Beklediğimiz rakam 7 ya da 7,5 milyondu'' dedi.

Kars'ın en büyük aşiretlerinden biri olan Digor aşiretinin sünnet düğününe 7 bin kişinin katıldığı sünnet düğününde 5 yaşındaki çocuğa 5 milyon 271 bin lira takıldı. 'Digor'a yakışan bir sünnet oldu' diyen düğün sahibi, takılan parayı az bulduğunu hayallerindeki takının 7 ile 7,5 milyon arası olduğunu kaydetti. Düğüne katılan bir davetli ''Bizde bu gelenek görenek. Hepimiz burada bulunduk'' dedi.

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DÜĞÜN SALONU SAHİBİ DE ŞAŞIRDI

Düğün salonu sahibi de yaşananlara şaşırırken, ''Yıllardır bu işi yapıyoruz. 22 yıldır düğün sektöründeyiz. Binlerce düğün organizasyonu yaptık. İlke kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz'' dedi.

İstanbul'da gerçekleşen düğüne Türkiye'nin bütün illerinden katılım olduğu söylenirken, aileye mensup kişi, ''Bu rakam altınlar hariç bu şekilde. Altınlar sürpriz'' ifadesiyle şaşkına çevirdi.

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Anahtar Kelimeler:
aşiret düğünü
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