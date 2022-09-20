Servet takıldı! 5 milyonluk sünnet ağızları açık bıraktı, düğün sahibi takıyı az buldu

Kars'ın en büyük aşiretlerinden biri olan Digor aşiretinin sünnet düğününe 7 bin kişinin katıldığı sünnet düğününde 5 yaşındaki çocuğa 5 milyon 271 bin lira takıldı. 'Digor'a yakışan bir sünnet oldu' diyen düğün sahibi, takılan parayı az bulduğunu hayallerindeki takının 7 ile 7,5 milyon arası olduğunu kaydetti. Düğüne katılan bir davetli ''Bizde bu gelenek görenek. Hepimiz burada bulunduk'' dedi.

DÜĞÜN SALONU SAHİBİ DE ŞAŞIRDI

Düğün salonu sahibi de yaşananlara şaşırırken, ''Yıllardır bu işi yapıyoruz. 22 yıldır düğün sektöründeyiz. Binlerce düğün organizasyonu yaptık. İlke kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz'' dedi.

İstanbul'da gerçekleşen düğüne Türkiye'nin bütün illerinden katılım olduğu söylenirken, aileye mensup kişi, ''Bu rakam altınlar hariç bu şekilde. Altınlar sürpriz'' ifadesiyle şaşkına çevirdi.



