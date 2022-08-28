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  4. Bir aşiret düğünü klasiği! Gelin ve damada takılan takı ve para dudak uçuklattı

Bir aşiret düğünü klasiği! Gelin ve damada takılan takı ve para dudak uçuklattı

28.08.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da bir aşiret düğünü klasiği yaşandı. Pinyanişi aşiretine mensup iş insanı Mehmet Demir'in oğlu Samet Demir ile Nur Demir, dünyaevine girdi. İran, Irak, Van ve Hakkari'den yaklaşık 2 bin davetlinin katıldığı düğünde gelin ve damada takılan takı ve paraların toplamı ise dudak uçuklattı.

Bir aşiret düğünü klasiği! Gelin ve damada takılan takı ve para dudak uçuklattı

Van'da yaşayan Pinyanişi aşiretine mensup iş insanı Mehmet Demir'in mimar oğlu Samet Demir ile mimar Nur Demir, Edremit ilçesindeki otelde dünyaevine girdi. Düğünde sağdıçlığı Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan yaptı.

AŞİRET DÜĞÜNÜNDE 2,5 MİLYON LİRALIK TAKI VE PARA!

Düğünde Şerefan aşiretine mensup iş insanı Nejdet Bayram ile İran, Irak, Hakkari ve ilçeleri ile Van'dan yaklaşık 2 bin davetli yer aldı. Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halayların çekildiği düğünde gelin ve damada 2,5 milyon liralık takı ve para takıldı.

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Aşiret düğününde ilginç pankart! Örnek oldu, takdir topladıAşiret düğününde ilginç pankart! Örnek oldu, takdir topladı

Damadın babası Mehmet Demir, düğünlerine katılan davetlilere teşekkür etti. (DHA)

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Hakkari Van İran Irak aşiret düğünü pinyanişi aşireti
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