Serveti dudak uçuklatan bir fenomen daha! 96 şube, 21 daire, 12 araba... Almira Koçaklı isyan etti: 'MASAK beni incelesin'

Serveti meçhul fenomenler, Engin ve Dilan Polat çiftiyle gündeme gelmişti. 96 güzellik salonu, 21 evi, 12 arabası olduğu iddia edilen Almira Koçaklı, 'Temiz ticaret yapıyorum, MASAK gelsin araştırsın' mesajıyla şaşırttı.

"BİR AYDA 5 ŞUBE AÇYORUM"

Almira Koçaklı henüz 25 yaşında. Yıllar önce sosyal medyada çektiği videolarla ünlenmişti. Yüz binlerce takipçisi olan fenomen bir yıl önce de güzellik merkezleri açmaya başlamıştı. Koçaklı, Florya'daki ana şubeyi işletiyor, bir konuşmasında 'Bir ayda 5 şube' açtığını iddia etmişti. Koçaklı bu iddiayı redderek, "14 şubeye isim hakkı verdik, bir şubeyi kendim işletiyorum" dedi.

'96 ŞUBE, 21 DAİRE, 12 ARABASI VAR' İDDİASI

Show Haber'in haberine göre sosyal medyada kullanıcıları, güzellik merkezi olan fenomenlere dikkatleri çekerken, gözler bu kez de Almira Koçaklı'ya çevrildi. Koçaklı'nın 96 şubesi, 21 dairesi, 12 de arabası olduğu iddia edildi. Söz konusu iddiaların ardından açıklama yapan Koçaklı, yetkililere seslenerek "Beni araştırmanızı rica ediyorum" dedi.





