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  4. Servis şoförü ve sürücü arasındaki yol tartışması bir anda şiddetlendi! Araçlarından inip yolun ortasında kavga ettiler

Servis şoförü ve sürücü arasındaki yol tartışması bir anda şiddetlendi! Araçlarından inip yolun ortasında kavga ettiler

20.12.2024 16:31
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
20.12.2024 16:31
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İngiltere'nin Norkfold bölgesinde bir okul otobüsü şoförü ve sürücü arasında 'yol vermeme' tartışması çıktı. İkisi de araçlarından inerek sokak ortasında kavga etti. Kavga anları okul servisinin içinde bulunan öğrencilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Norkfold bölgesindeki A47 karayolunda hareketli dakikalar yaşandı. Bir lisenin servis aracının şoförü ile bir sürücü arasında yol tartışması çıktı. İkili araçlarından inerek sokak ortasında birbirlerini yumruklamaya başladı. Öğrencilerin cep telefonu kamerasına yansıyan kavga görüntülerinde öğrencilerin, "kavga ediyorlar", "kovulacak", "Aman Tanrım" diye bağırdığı duyuldu.

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Servisin içinde bulunan yolculardan biri kavganın başlangıcını, "Adil olmak gerekirse, diğer adam onun önüne geçti. Yolda devam etmesini engelledi" diyerek özetledi.

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Görüntülerin sosyal medyada viral olmasına rağmen kavganın nedenine ilişkin olarak net bir açıklama yapılmadı. Servis şoförünün ise görevine devam edip etmediği ise belirsizliğini koruyor.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere kavga
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