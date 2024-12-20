Servis şoförü ve sürücü arasındaki yol tartışması bir anda şiddetlendi! Araçlarından inip yolun ortasında kavga ettiler

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Norkfold bölgesindeki A47 karayolunda hareketli dakikalar yaşandı. Bir lisenin servis aracının şoförü ile bir sürücü arasında yol tartışması çıktı. İkili araçlarından inerek sokak ortasında birbirlerini yumruklamaya başladı. Öğrencilerin cep telefonu kamerasına yansıyan kavga görüntülerinde öğrencilerin, "kavga ediyorlar", "kovulacak", "Aman Tanrım" diye bağırdığı duyuldu.

Servisin içinde bulunan yolculardan biri kavganın başlangıcını, "Adil olmak gerekirse, diğer adam onun önüne geçti. Yolda devam etmesini engelledi" diyerek özetledi.

Görüntülerin sosyal medyada viral olmasına rağmen kavganın nedenine ilişkin olarak net bir açıklama yapılmadı. Servis şoförünün ise görevine devam edip etmediği ise belirsizliğini koruyor.