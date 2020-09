Seul'de garip bir otel: Hotel Del Luna konusu ve oyuncuları

Hayaletlerin gizemli dünyasına mı adım atmak istiyorsunuz? O zaman Hotel Del Luna tam da size göre! Hayaletli Kore dizileri arasından sıyrılarak kendini ön plana çıkaran Hotel Del Luna, 2019 yılında tvN'de yayınlanmaya başlamıştı ve şu anda da Netflix'te yer alıyor. Bazen komik, bazen hüzünlü bazen de korkutucu sahneleriyle izleyicileri ekranları başına kilitliyor ve bir sonraki bölümü bir an önce izleme isteği uyandırıyor. IMDb'den aldığı 8.3 puanla Güney Kore'nin en kaliteli yapımları arasına giren Hotel Del Luna OST ve oyuncu kadrosu gibi konulardaki başarısını ise aldığı ödüllerle kanıtlıyor.

Dizinin başrol oyuncusu IU En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alırken Gummy'nin Remember Me, Taeyeon'un All About You isimli OST'ları da En İyi Orijinal Soundtrack ödüllerini kazandı. Siz de Seul'de garip bir otel hikayesi izlemek istiyorsanız Hotel Del Luna konusu ve oyuncuları hakkındaki her şeyi öğrenmelisiniz.

Hotel Del Luna Dizisi Konusu

Sıra dışı konusuyla dikkat çeken dizinin hikayesi; yaşayanların önünden geçip gitse de fark etmedikleri, farklı pişmanlıkları olan ölülerin ise ilk durağı olan bir otelde geçiyor. Burası ise tabii ki Hotel Del Luna! Ölen kişiler bu otele geliyor, farklı isteklerini belirtiyor ve yine hayalet olan otel çalışanları ise bu istekleri yerine getirerek hayaletleri öbür dünyaya mutlu bir şekilde yolcu ediyor.