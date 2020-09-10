Seul'de garip bir otel: Hotel Del Luna konusu ve oyuncuları

Hayaletlerin gizemli dünyasına mı adım atmak istiyorsunuz? O zaman Hotel Del Luna tam da size göre! Hayaletli Kore dizileri arasından sıyrılarak kendini ön plana çıkaran Hotel Del Luna, 2019 yılında tvN'de yayınlanmaya başlamıştı ve şu anda da Netflix'te yer alıyor. Bazen komik, bazen hüzünlü bazen de korkutucu sahneleriyle izleyicileri ekranları başına kilitliyor ve bir sonraki bölümü bir an önce izleme isteği uyandırıyor. IMDb'den aldığı 8.3 puanla Güney Kore'nin en kaliteli yapımları arasına giren Hotel Del Luna OST ve oyuncu kadrosu gibi konulardaki başarısını ise aldığı ödüllerle kanıtlıyor. Dizinin başrol oyuncusu IU En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alırken Gummy'nin Remember Me, Taeyeon'un All About You isimli OST'ları da En İyi Orijinal Soundtrack ödüllerini kazandı. Siz de Seul'de garip bir otel hikayesi izlemek istiyorsanız Hotel Del Luna konusu ve oyuncuları hakkındaki her şeyi öğrenmelisiniz. Hotel Del Luna Dizisi Konusu Sıra dışı konusuyla dikkat çeken dizinin hikayesi; yaşayanların önünden geçip gitse de fark etmedikleri, farklı pişmanlıkları olan ölülerin ise ilk durağı olan bir otelde geçiyor. Burası ise tabii ki Hotel Del Luna! Ölen kişiler bu otele geliyor, farklı isteklerini belirtiyor ve yine hayalet olan otel çalışanları ise bu istekleri yerine getirerek hayaletleri öbür dünyaya mutlu bir şekilde yolcu ediyor.

Otelin sahibi Jang Man Wol ile zorla müdür yaptığı Gu Chan Seong, zaman zaman hayaletlerin isteklerini gerçekleştirmekte zorluk çekseler de işin sonunda bir çözüm bulmayı başarıyorlar. Asıl zor olan kısım ise ne bir hayalet ne de insan olan Jang Man Wol'un isteklerini yerine getirmek ve bu sırada otelin batmamasını sağlamak! Hotel Del Luna Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Jang Man Wol (IU / Lee Ji Eun) Jang Man Wol, 1000 yıldan fazla süredir Hotel Del Luna'nın sahibi. Geçmişinde isyancı bir çetenin lideri olan Man Wol, işlediği günahlar yüzünden otelin sahibi olmakla lanetlenir. Bu sebeple ne kadar istese de oteli bırakıp gidemez. Çünkü nereye giderse oteli orada bulur. Yaşadığı trajedik olaylar sebebiyle sert bir kişiliği olan Man Wol, otel çalışanlarının korkulu rüyasıdır. Ancak pişmanlıkları olan bir hayalet, her an kötü bir ruha dönüşerek yok olabileceği için müşterilerine karşı çoğu zaman nazik davranır ve onların en garip isteklerini bile gerçekleştirmeye çalışır. Sert mizacıyla olduğu kadar göz alıcı güzelliğiyle de dikkat çeken Man Wol, lüks bir hayat yaşamayı sever. Güzel bir yemek uğruna işini gücünü bırakıp kilometrelerce yol gidebilir. Araba koleksiyonları, mücevherler, pahalı giysiler ve şaraplar ise onun vazgeçilmezleri! Hatta bu sebeple Hotel Del Luna'yı iflasa sürüklediği bile olur. Peki, geçmişi sırlarla dolu olan Man Wol üzerindeki laneti kaldırmanın bir yolunu bulabilecek mi?

Hotel Del Luna oyuncuları arasında en ünlüsü tabii ki IU! Tam bir dünya yıldızı olan IU, birçok hit parçaya imzasını atmış bir K-Pop şarkıcısı ve Dream High gibi popüler dizilerde rol almış bir oyuncu. Hatta rol aldığı yapımlar arasında Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo gibi Lee Joon Gi dizileri de var. Gu Chan Seong (Yeo Jin Goo) Harvard'da yüksek lisans yapan ve Kore'nin en iyi otellerinin peşinden koştuğu Gu Chan Seong hayaletlerle dolu bir otelde çalışmak ister mi? Tabii ki hayır! Ancak babasının yıllar önce Man Wol ile yaptığı anlaşma sonucunda Hotel Del Luna'nın müdürü olmak zorunda kalır. Hayaletlerden ölümüne korkan Chan Seong, yine de onların pişmanlıklarını gidermek için elinden geleni yapar. Kibar tavırlarıyla dikkat çeker; ama aynı zamanda mükemmeliyetçi ve biraz da kendini beğenmiş biri. Çalışanların korkulu rüyası Man Wol ile çatışmaktan ise hiç çekinmez. Hatta otelin artan maliyetleri yüzünden zaman zaman Man Wol'u dizginlemesi gerekir. Chan Seong'un en ilginç yanı ise Man Wol'un geçmişini rüyalarında görmesi. Peki bunun sebebi, bir önceki hayatında Man Wol'un büyük aşkı olması olabilir mi? Eğer öyleyse otelin sıra dışı sahibinden çekeceği var demektir.

Hotel Del Luna Yeo Jin Goo ile çok isabetli bir seçim yapmış! Daha önce Moon Embracing the Sun ve Hwayi: A Monster Boy gibi yapımlarda rol alan oyuncu, En İyi Çocuk Oyuncu'dan En İyi Gelecek Vadeden Aktör'e birçok ödülün de sahibi. Kim Seon Bi (Shin Jung Geun) Joseon Krallığı döneminde dünyaya gelen ve o dönemin alimi olan Kim Seon Bi, onurunu kaybetmesine neden olan bir iftira sonucunda intihar eder. Adını temizlemek istediği için öbür dünyaya geçmeyi reddeder ve otelde çalışmaya başlar. Barmen olarak çalışmayı çok sever ve farklı menüler oluşturmaya bayılır. Günümüze uyum sağlamayı reddeden eski kafalı bir yapısı olsa da temiz bir kalbe sahip. Acaba Seon Bi 500 yıl önce yaşanan olayların aslını ortaya çıkarmayı başarabilecek mi? En İyi Yardımcı Aktör ve En Popüler Aktör gibi ödüllerin sahibi olan Shin Jung Geun; Running Turtle ve Battlefield Heroes gibi başarılı yapımlarda da rol aldı. Choi Seo Hee (Bae Hae Sun) Kim Seon Bi gibi Joseon döneminde yaşayan Choi Seo Hee, ailesinin kendisine yaşattıkları yüzünden öldükten sonra intikam yemini eder ve ailesinin soyunun tükendiğini görene kadar öbür dünyaya gitmemeye karar verir. Bu sırada Hotel Del Luna'da çalışmaya başlar ve yaşadıklarına rağmen güler yüzlü bir şekilde misafirlerle ilgilenir. Peki ya bu sıcakkanlı hayalet aradan geçen yüzlerce yıl sonra ailenin soyunun hala devam ettiğini görünce kötü bir ruha dönüşme pahasına intikam almak isterse?