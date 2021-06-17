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Sevda Baş kimdir, nereli? Aşk Mantık İntikam dizisi karakterlerinden Sevda Baş kaç yaşında?

17.06.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim alan ve Kanaga isimli dizi ile kameralar karşısına geçen Sevda Baş, reklam filmlerinde de rol almaktadır. Sevda Baş, 2021 yaz sezonunda ekranlarda olup FOX TV'de yayınlanacak olan Aşk Mantık İntikam dizisinin kadrosunda yer alacak. Peki Sevda Baş kimdir, nereli? Aşk Mantık İntikam dizisi karakterlerinden Sevda Baş kaç yaşında? İşte yanıtı...

Sevda Baş kimdir, nereli? Aşk Mantık İntikam dizisi karakterlerinden Sevda Baş kaç yaşında?

Daha önce Dominos reklamında rol almış olan ve Kanaga isimli dizi ile kameralar karşısına geçmiş olan Sevda Baş kimdir sorusu merak ediliyor. Sevda Baş, 2021 senesi yaz sezonunda ekranlarda olup FOX TV'de yayınlanacak olan romantik komedi türündeki Aşk Mantık İntikam dizisinin kadrosunda yer alacak. Peki Aşk Mantık İntikam dizisi kadrosundaki Sevda Baş kimdir, nereli?

SEVDA BAŞ KİMDİR?

1996 senesinde dünyaya gelmiş olan Sevda Baş, yüksek öğretim eğitimini Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden almıştır. 2020 senesinde Yazar isimli tiyatro oyununda sahne almış olan Sevda Baş, kameralar karşısına ilk defa ‘Kanaga’ isimli dizi ile geçmiştir. Enis Arıkan ile beraber Dominos reklamında da rol almış olan Sevda Baş, 2021 senesinde FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan romantik komedi türündeki ‘Aşk Mantık İntikam’ isimli dizinin kadrosunda yer alacak.

SEVDA BAŞ'IN ROL ALDIĞI DİZİLER

2021 - Aşk Mantık İntikam (TV Dizisi)
2021 - Kanaga (Öğrenci) (TV Dizisi)

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AŞK MANTIK İNTİKAM DİZİSİ KONUSU

Esra garsonluk yapmaktadır ve artık hayatın zorluğundan sıkılmıştır. Yaşam standardının değişmesi için mühendis Ozan'la mantık evliliği yapmıştır. Fakat bu evlilikte maddi, manevi zorluklar yaşayınca evliliği bitirmek durumunda kalmıştır. Boşandıktan sonra Ozan bir yazılım şirketi açıp çok zengin olmuştur. Ve bir gün Leyla bu şirkette işe başlayacaktır.

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