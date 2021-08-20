Sevda Erginci, Elkızı dizisinin çekimlerinin başladığını duyurdu

Başrollerini Sevda Erginci ve İsmail Ege Şaşmaz’ın paylaştığı Elkızı dizisinin çekimleri başladı. Sevda Erginci ile İsmail Ege Şaşmaz’ı baş rolde buluşturan dizinin hazırlıkları uzun süredir devam ediyordu. Sevda Erginci Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dizinin çekimlerinin başladığını duyurdu.

ELKIZI DİZİSİ HAKKINDA

NTC Medya tarafından çekilen dizinin oyuncu kadrosunda aralarında, Fikret Kuşkan, Perihan Savaş, Münir Can Cindoruk, Sedef Avcı, Toprak Sağlam, Fırat Doğruloğlu, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli ve Macit Koper’in de bulunduğu ünlü isimler yer alıyor. Elkızı dizisinin çekimleri Muğla’nın Ula ilçesinde ve çevresinde yapılıyor. Küçük yaşta öksüz kalan Ezo isimli genç kadının başından geçen acı olayların anlatılacağı dizinin senaryosunu ise Hilal Yıldız yazıyor.



