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Sevda Mecburi İstikamet filminin konusu nedir, nerede çekildi? Oyuncu kadrosunda kimler var? Çağan Irmak'ın son filmi yoğun ilgi gördü

07.01.2023 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çağan Irmak'ın son filmi Sevda Mecburi İstikamet 6 Ocak'ta vizyona girdi. Uzun zamandır film çekimine ara veren başarılı senarist ve yönetmen Çağan Irmak, son filmi Sevda Mecburi İstikamet için çok çalıştığını söylüyor. Filmin başrollerinde Selin Şekerci ve Selçuk Yöntem yer alıyor. Peki son dönemin en çok beklenen filmlerinden Sevda Mecburi İstikamet'in konusu nedir, nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte film ile ilgili merak edilen bilgiler...

Sevda Mecburi İstikamet filminin konusu nedir, nerede çekildi? Oyuncu kadrosunda kimler var? Çağan Irmak'ın son filmi yoğun ilgi gördü

Çağan Irmak imzalı Sevda Mecburi İstikamet filmi ne zaman vizyona girecek merakla bekleniyordu. Babam ve Oğlum, Issız Adam, Unutursam Fısılda ve Ulak gibi izlenme rekorları kıran filmlere imza atan senarist ve yönetmen Çağan Irmak'ın son filmi Sevda Mecburi İstikamet görücüye çıktı. İzleyiciyle buluşmasının ardından film ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki Sevda Mecburi İstikamet filminin konusu nedir, nerede çekildi, hangi oyuncular var? İşte film ile ilgili detaylar...

FİLMİNİN KONUSU NEDİR, NEREDE ÇEKİLDİ?

Senarist ve yönetmen Çağan Irmak’ın yeni filmi "Sevda Mecburi İstikamet", 1970'li yıllardan 2000'lere uzanan hikayeyi anlatıyor. Film, kızıyla yarım kalmış hikayesini tamamlamak için bir yolculuğa çıkan ünlü bir oyuncunun hikayesini konu ediyor.

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Yeşilçam’ın başarılı oyuncularından olan Selim, bir film çekimi sırasında tanıştığı Sevda’ya aşık oluverir. İkili çok geçmeden evlenir ve çiftin Suna adında bir kızları olur. Hayatlarında her şey yolunda giderken, Suna 4 yaşına geldiğinde otizm teşhişi konur. Eşi ve kızını koruyabilmek ve kariyerine zarar gelmesini önlemek için çaresiz kalan Selim, Sevda ve Suna’yı Çanakkale’ye ailesinin yanına gönderir. Kendisini tamamen işine kaptıran Selim’in hayatı, Sevda’nın hastalık haberini alınca değişir.

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Sevda’nın ölümü ile Selim, her şeyi bırakıp artık bir yetişkin olan kızı Suna ile yarım kalan hikayesini tamamlamak için çabalar.

Sevda Mecburi İstikamet filmi 6 Ocak'ta vizyona girdi. Filmin çekimlerinin genel olarak İstanbul'da yapıldığı biliniyor.

SEVDA MECBURİ İSTİKAMET OYUNCU KADROSU

Selçuk Yöntem ve Selin Şekerci'nin başrollerini paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda Kubilay Aka, Elif Ceren Balıkçı, Hilmi Cem İntepe, Günay Karacaoğlu, Şebnem Sönmez ve Nergis Öztürk bulunuyor.

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