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Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

08.12.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araştırmacılar, "Yapbozun önemli bir parçasını belirledik ve yüksek doz yeşil çay özünün sağladığı sağlık yararlarından kimlerin güvenle yararlanabileceğini tahmin etme yolunda bir adım attık" diye açıklama yaptı. Sağlığa iyi geldiği için sıklıkla tüketilen yeşil çayın zararı olduğu ortaya çıktı. İçeriğindeki bileşenlerin Covid-19'a, kansere ve obezite gibi tehlikeli hastalıklara karşı etkili olduğu biliniyor. Bununla birlikte yeni araştırmalar ise yeşil çayla ilgili tehlike çanları çaldı.

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Yeşil çay, özellikle sağlıklı beslenme taraftarı olanların favori içeceği olarak ön plana çıkıyor. Sağlığa iyi geldiği için tüketilen yeşil çay, kilo vermek isteyenlerin de elinden düşmüyor. Kanser, diyabet, Cocid-19 gibi hastalıklara karşı koruma sağladığı bilinen yeşil çayla ilgili yeni bir araştırma sonucu ortaya çıktı. Güçlü sağlık etkileriyle tanınan yeşil çayın karaciğere zarar verdiği belirlendi.

YEŞİL ÇAY TÜKETİMİNE DİKKAT

Antioksidan zengini yeşil çayın bugüne kadar kalp hastalığından kansere kadar pek çok hastalığı önleyebileceği düşünülüyor. Yeşil çay özü, normal çay poşetinize kıyasla daha yüksek miktarda kateşin içeren yeşil çay bitkisinden elde edilen bir takviyedir. Kateşinler, gıda ve tıbbi bitkilerde bulunan doğal bitki bazlı kimyasalları tanımlar. Yüksek dozda yeşil çay ekstresinin uzun süreli kullanımı kansere, kardiyovasküler hastalığa, obeziteye ve tip 2 diyabete karşı koruma vaat eder, ancak aynı zamanda karaciğer hasarını da tetikleyebilir.

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KARACİĞER HASARINA NEDEN OLDU

Yayınlanan araştırma, çalışmaya katılanların küçük bir bölümünde bu durumun yaşandığını belirtti. Araştırmanın yazarı Hamed Samavat şunları söyledi: "Kimin karaciğer hasarına maruz kalacağını tahmin etmeyi öğrenmek potansiyel olarak önemlidir çünkü yüksek dozda yeşil çay ekstresinin, onu güvenle alabilenler için önemli sağlık yararları olabileceğine dair artan kanıtlar var."

YÜZDE 80 ARTIŞ GÖSTERDİ

Araştırma ekibi, yeşil çayın meme kanseri üzerindeki etkisine ilişkin geniş bir çalışma olan Minnesota Yeşil Çay Denemesinden elde edilen verilere dayanarak, belirli genetik varyasyonlara sahip kişilerin özü aldıktan bir yıl sonra karaciğer stresi belirtileri gösterme olasılıklarının daha yüksek olup olmadığına baktı.

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Yüksek riskli UGT1A4 genotipine sahip katılımcılar, yeşil çay takviyesini dokuz ay tükettikten sonra karaciğer stresini gösteren enzimin yaklaşık yüzde 80 arttığını gördüler. Karaciğer toksisitesi, yüksek dozlarda yeşil çay ekstresi ile bağlantılı olsa da düşük dozlar ve yeşil çay içmek aynı riskleri oluşturmuyor gibi görünüyor.

YEŞİL ÇAYIDAKİ SUÇLU: KAFEİN

Nataly Komova, takviyenin yüksek dozlarının karaciğer yetmezliğine yol açabilmesinin nedeninin yüksek kafein içeriğinden kaynaklandığını açıkladı. Komova, "Hepimiz yeşil çayın ve yeşil çay takviyelerinin kafein yüklü olduğunu biliyoruz. Bu bileşiğin karaciğerinizde birikmesi tehlikeli olabilir." açıklamasını yaptı.


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yeşil çay

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