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  4. Seversin dizisinin Asya'sı İlayda Alişan derin göğüs dekolteli pozuyla mest etti! "Yandı buralar"

Seversin dizisinin Asya'sı İlayda Alişan derin göğüs dekolteli pozuyla mest etti! "Yandı buralar"

09.09.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yayınlanan romantik komedi dizisi Seversin'in oyuncuları, oyunculuk performansları dışında özel hayatlarıyla da gündeme geliyor. Dizide Asya karakterlerine hayat veren İlayda Alişan, bu kez derin göğüs dekolteli paylaşımıyla takipçilerini büyüledi.

Seversin dizisinin Asya'sı İlayda Alişan derin göğüs dekolteli pozuyla mest etti! "Yandı buralar"

Kanal D'de her Çarşamba akşamı ekrana gelen Seversin dizisi, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizide Asya karakterlerini canlandıran genç oyuncu İlayda Alişan, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla zaman zaman gündem oluyor. Alişan, bu kez yeni paylaşımıyla takipçilerini büyüledi.

SEVERSİN DİZİSİNİN ASYA'SINDAN GÖĞÜS DEKOLTELİ PAYLAŞIM!

Dizide Asya'yı canlandıran İlayda Alişan, bu kez yaptığı derin göğüs dekolteli paylaşımla takipçilerini büyüledi.

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Alişan, beyaz gece kıyafetiyle çekildiği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

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"YANDI BURALAR"

Ünlü oyuncunun paylaşımına takipçilerinden de binlerce beğeni ve yorum yağarken, bazı takipçiler "Yandı buralar", "O kadar güzelsin ki, gerçek olamaz" gibi yorumlarda bulundu.

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İşte Alişan'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Anahtar Kelimeler:
İlayda Alişan Seversin dizisi
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