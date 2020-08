Sevgi sözleri: Sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz iç ısıtan sevgi ile ilgili sözler

They say you can only fall in love one, but that can’t be true. Every time I look at you, I fall in love all over again. (Sadece bir kere aşık olabileceğimizi söylerler ama bu doğru değil. Sana her baktığımda tekrar ve tekrar aşık oluyorum.)

I love my eyes when you look into them. I love my name when you say it. I love my heart when you touch it. I love my life when you are in it. (Gözlerimi sen onların içine baktığında seviyorum. Adımı sen onu söylediğinde seviyorum. Kalbimi sen ona dokunduğun zaman seviyorum. Hayatımı sen içinde olduğunda seviyorum.)