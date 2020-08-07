Sevgi sözleri: Sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz iç ısıtan sevgi ile ilgili sözler

Sevdiğiniz insanlara sevgiyle ilgili sözler gönderdiğiniz zaman duygularınızı daha iyi ifade edersiniz. Sevgi sözlerinin uzun veya kısa olması fark etmez. Güzel sevgi sözleri çok büyülüdür ve insanın içini ısıtır. Listemizde kısa sevgi sözlerinden karşılıksız sevgi sözlerine, sevgiliye söylenecek sevgi sözlerinden İngilizce sevgi sözlerine kadar pek çok şeyi bulabilirsiniz. İşte karşınızda sevgi dolu sözler…

Sevgi ile ilgili sözler sayesinde sevginizi paylaşın, paylaştıkça çoğaltın!

Gözlerim her gün sadece seninle açılıyor ve seninle kapanıyor.

Ben seni canımın içinde, en derinliklerde saklıyorum.

Seni öyle güzel sevdim ki, bunu gören herkes senin yerinde olmak isterdi.

Ben seni aşkı ararken bulmadım, hiç aklımda yokken aşık oldum!

Kısa Sevgi Sözleri

Sevginizi anlatmanın tek yolu uzun uzun cümleler kurmak değil. Sevgi sözleri kısa ve öz olabilir. Sadece birkaç kelime ile hissettiklerinizi sevdiklerinize yansıtabilirsiniz.