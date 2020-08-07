Sevgi sözleri: Sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz iç ısıtan sevgi ile ilgili sözler

Sevdiğiniz insanlara sevgiyle ilgili sözler gönderdiğiniz zaman duygularınızı daha iyi ifade edersiniz. Sevgi sözlerinin uzun veya kısa olması fark etmez. Güzel sevgi sözleri çok büyülüdür ve insanın içini ısıtır. Listemizde kısa sevgi sözlerinden karşılıksız sevgi sözlerine, sevgiliye söylenecek sevgi sözlerinden İngilizce sevgi sözlerine kadar pek çok şeyi bulabilirsiniz. İşte karşınızda sevgi dolu sözler…
Sevgi ile ilgili sözler sayesinde sevginizi paylaşın, paylaştıkça çoğaltın!
Gözlerim her gün sadece seninle açılıyor ve seninle kapanıyor.
Ben seni canımın içinde, en derinliklerde saklıyorum.
Seni öyle güzel sevdim ki, bunu gören herkes senin yerinde olmak isterdi.
Sevginizi anlatmanın tek yolu uzun uzun cümleler kurmak değil. Sevgi sözleri kısa ve öz olabilir. Sadece birkaç kelime ile hissettiklerinizi sevdiklerinize yansıtabilirsiniz.
Şiirler senin güldüğün yerde başlar.
Zaman değil ama sevgi her yarayı sarar.
Sesindeki huzuru biri öğrenirse kıskanırım.
Aramızdan rüzgar bile geçmeyecek kadar sıkı sarılalım.
Herkes mutlu olabilir ama ben seninle mutsuzluğa da varım.
Sevgimizi paylaşma zamanı! Sevgi dolu sözler size yardımcı olacak...
Sevgi, bir insanın bir insana verebileceği en sonsuz armağan!
Seni tanıdığım gün takvimdeki en güzel günümdü.
Sadece bir kere gözlerine bakmak bile yetiyor bana.
Sevgi, hissettiğimiz duyguların en güzeli. İşte en güzel sevgi sözleri...
Benim sende gördüğüm şeyi başkası da görecek diye korkuyorum.
Senin kokuna sarılıp uyumak var şimdi.
Keşke gittiğin her yer olabilseydim.
Güllerin arasından esen bir rüzgar bana senin adını fısıldıyor. Seni her düşündüğümde aklıma bu an geliyor.
Anlamlı sevgi sözleri ile duygularınızı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. İşte değer verdiğiniz, sevdiğiniz insanları derinden etkileyecek en duygusal sözler…
Herkesten kıskanacak kadar sevmek değil, herkesi kıskandıracak kadar sevmek önemli.
Ellerin ellerimden önce ruhuma dokundu ey sevgili!
Hayatımdaki bunca yalanın dolanın ortasında sen ne de güzel duruyorsun.
Sözcüklere anlam yüklemenin zamanı geldi. Anlamlı sevgi sözleri sevdiklerinizin gününü güzelleştirir.
Tek bir dilek hakkım olsa, bütün yollarının bana çıkmasını dilerdim.
Kalbim her sabah senin adınla uyanıyor.
Gözlerin ağlamak için fazla güzel. O yüzden sen hiçbir zaman ağlama.
Sevgilinizi sözcülerle mutlu etmek istiyorsanız bu sözcükler duygularınıza tercüman olacak. İşte sevgiliye sevgi sözleri…
Sana en güzel resimleri, şarkıları, şiirleri getirsem de güzelliğini anlatmaya yetmez.
Gözlerinin sonsuz denizlerine her baktığımda kayboluyorum.
Bir insan hiçbir zaman ben aşık olmam dememeli. Bir anda karşısına biri çıkar ve hayatı bambaşka olur. Tıpkı senin benim karşıma çıktıktan sonra olanlar gibi.
Eğer aşk kapınızı çaldıysa ama sevdiğiniz yabancı bir dil konuşuyorsa ona olan sevginizi bu İngilizce sevgi sözleri ile gösterebilirsiniz.
They say you can only fall in love one, but that can’t be true. Every time I look at you, I fall in love all over again. (Sadece bir kere aşık olabileceğimizi söylerler ama bu doğru değil. Sana her baktığımda tekrar ve tekrar aşık oluyorum.)
I love my eyes when you look into them. I love my name when you say it. I love my heart when you touch it. I love my life when you are in it. (Gözlerimi sen onların içine baktığında seviyorum. Adımı sen onu söylediğinde seviyorum. Kalbimi sen ona dokunduğun zaman seviyorum. Hayatımı sen içinde olduğunda seviyorum.)
You are the first and last thing on my mind every day. (Her gün ilk ve son aklıma gelen şey sensin.)
There is only one happiness in life; to love and to be loved. (Bu hayatta sadece bir tek mutluluk var; sevmek ve sevilmek.)
Sevgi karşılık beklemeden hissedilen bir duygu ve karşılığı olmadığı zamanlar da çok olur. Bu sözlerle karşılıksız sevginizi en güzel şekilde anlatabilirsiniz.
Sevmek çay, sevilmek de şeker. Ama biz çayı hep şekersiz içiyoruz.
Belki unuturum diye uyudum ama yine seninle uyandım. Demek ki uykumda bile sevmişim seni.
Aramızdaki sessizlik denizinde boğulmaktan korkuyorum.
“Seni seviyorum” demek sadece sevmek değil, aynı zamanda yüreğinde hissetmektir. Aşk ise her zaman yanında olanı sevmek değil, bazen de gelmeyecek birini beklemektir.
Canın öyle bir yanar ki sanki dünyadaki bütün suçları işlemişsin gibi, oysaki sadece sevmişsindir.
En zor şeyin karşılıksız sevgi olduğunu söylerlerdi. Ne demek istediklerini şimdi anlıyorum.
Neredesin? Kalbimle görüyorum, duyuyorum, hissediyorum seni. Bütün kalbimle seni arıyorum ama bulamıyorum.
Sevgisini anlatmaya doyamayanlara uzun sevgi sözleri...
Sevgilim seni o kadar çok seviyorum ki, her an elimden uçup gideceksin diye korkuyorum. Çölde ne kadar çok kum tanesi varsa seni o kadar çok seviyorum. Hayatımda öyle değerli bir yere sahipsin ki, sensizliği düşünemiyorum.
Bir gün bu sevgimin boyumu aşabileceğini hiç düşünmezdim. Bir gün biri gelecek ve seni canından çok sevecek, sen de onu aynı şekilde seveceksin deseler belki de gülüp geçerdim ama şimdi hayatım boyunca her gün yanımda görmek istiyorum seni.
Gözlerin öyle güzel ki tarifi imkansız. Bana baktığın zaman içimi yakıyorsun. Gözlerinin rengi sadece sana ait. Benim için de bu dünyada senden başkası yok. Sen benim için her şeyden ötesin. Kalbimin sahibisin.
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