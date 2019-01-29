Sevgililer Günü’ne özel 10 yurt dışı tatil rotası

14 Şubat’ta sevgilinizle birlikte romantik bir kaçış yapmayı mı planlıyorsunuz. O zaman doğru yerdesiniz. Sevgililer Günü’ne özel 10 yurt dışı tatil rotasından biri size göre. Kotor, Karadağ Son yılların popülerleşen ülkesi Karadağ, Sevgililer Günü içinde harika bir durak. UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karadağ’ın sahil kasabası Kotor ise bu özel gün için biçilmiş kaftandır. Tarihi taş sokaklarda el ele yürüyüşler, sevimli kafelerde göz göze vakit geçirmeler, akşam saatlerinde ise muhteşem bir yemek... Daha ne olsun. Hem uzun zamandır yapmayı planladığınız o evlilik teklifini bu dünya harikası kasabada yaparak tatilinizi daha da unutulmaz hale getirebilirsiniz. Kızılhisar Adası, Yunanistan Diğer adıyla Meis Adası. Türkiye kıyılarından sadece 2.1 km uzaklıkta olan Kızılhisar Adası’na Kaş’tan sadece 20 dakikalık bir motor yolculuğuyla ulaşmanız mümkün. Kartpostal gibi sokakları, masal diyarlarındaki gibi ambiyansıyla sevgilinizle birlikte Kızılhisar Adası’nda attığını her adımda büyüleneceksiniz. Biz sakinliği seviyoruz diyenlerdenseniz bu Sevgililer Günü’nde Kızılhisar Adası’nı mutlaka görmelisiniz.

Transilvanya, Romanya

Gezmeyi, görmeyi, yeni yerler keşfetmeyi seven bir sevgiliniz varsa onu Transilvanya’nın gizemli havası ile büyüleyebilirsiniz. Efsanelere konu alan topraklardaki görkemli şatoları gezerken birlikte deneyimlediğiniz o heyecanı hiçbir zaman unutmayacaksınız. Ortaçağ mimarisine sahip sokaklarında gezerken kendinizi zamanın ruhuna teslim edeceksiniz. Transilvanya’nın huzur veren, sakin kasabalarından birinde konaklayarak Sevgililer Günü’nü unutulmaz kılabilirsiniz. Rio de Janeiro, Brezilya Doyasıya eğlenmeyi seven bir çiftseniz Sevgililer Günü için Rio de Janeiro’nun yolunu tutabilirsiniz. Tarihleri biraz kaydırarak dünyanın en büyük ve en eğlenceli festivali Carnival in Rio de Janeiro’nun tutkulu atmosferine kendinizi kaptırabilirsiniz. Brezilya’nın göz bebeği Rio de Janeiro’da unutulmaz bir Sevgililer Günü için elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Üstelik Brezilya’ya vizesiz gidebiliyorsunuz. Her şeyi bir araya getirince sizin de canınız aşkınızı dünyanın en büyük partisi Rio Karnavalı’yla birlikte kutlamak istemedi mi?

Berlin, Almanya Eğlencesever bir çiftseniz underground partilerde vakit geçirebilir, tarih meraklısıysanız Müzeler Adası’nda gerçekletireceğiniz turla unutulmaz bir Sevgililer Günü’ne imza atabilirsiniz. Almanya’nın başkenti ve en büyük kenti olan Berlin, 24 saat canlı ve yaşayan atmosferiyle orada olanlara adeta emerji depoluyor. Under der Linden (Ihlamurlar Altında) bulvarında taze bir sabah, tarihi Berlin Duvarı boyunca anılarla dolu bir yürüyüş ve Alexanderplatz meydanındaki restoranlardan birinde romantik akşam yemeği. Harika bir 14 Şubat için daha ne olsun? Paris, Fransa İşte her 14 Şubat’ın vazgeçilmez rotası: Paris. Siz de uslanmaz bir aşık, romantik bir serseriyseniz ve daha önce Paris’e gitmediyseniz sevgilinizle birlikte gidilecek şehirler listesinin başına mutlaka Paris’i yazmışsınızdır. Sen Nehri'nin üzerineki aşkın başkenti Paris’te, Fransız mutfağının eşsiz lezzetlerini deneyimleyebilir, Eyfel Kulesi’nden aşkınızı tüm dünyaya haykırabilirsiniz. Belgrad, Sırbistan Hem vizesi seyahat edilebilmesi hem de ekonomik olması sebebiyle Belgrad, tüm çiftler için ideal bir seyahat rotası olarak sizleri bekliyor. Kalemegdan, Sava Katedrali, Mihailova Caddesi gibi tarihi yerleri gezip, nehir kenarında romantik yürüyüşler planlayarak unutulmaz bir 14 Şubat Sevgililer Günü yaşayabilirsiniz.