Sevgililer Günü’ne özel 10 yurt dışı tatil rotası

Diğer adıyla Meis Adası. Türkiye kıyılarından sadece 2.1 km uzaklıkta olan Kızılhisar Adası’na Kaş’tan sadece 20 dakikalık bir motor yolculuğuyla ulaşmanız mümkün. Kartpostal gibi sokakları, masal diyarlarındaki gibi ambiyansıyla sevgilinizle birlikte Kızılhisar Adası’nda attığını her adımda büyüleneceksiniz. Biz sakinliği seviyoruz diyenlerdenseniz bu Sevgililer Günü’nde Kızılhisar Adası’nı mutlaka görmelisiniz.

Transilvanya, Romanya



Gezmeyi, görmeyi, yeni yerler keşfetmeyi seven bir sevgiliniz varsa onu Transilvanya’nın gizemli havası ile büyüleyebilirsiniz. Efsanelere konu alan topraklardaki görkemli şatoları gezerken birlikte deneyimlediğiniz o heyecanı hiçbir zaman unutmayacaksınız. Ortaçağ mimarisine sahip sokaklarında gezerken kendinizi zamanın ruhuna teslim edeceksiniz. Transilvanya’nın huzur veren, sakin kasabalarından birinde konaklayarak Sevgililer Günü’nü unutulmaz kılabilirsiniz.

Rio de Janeiro, Brezilya

Doyasıya eğlenmeyi seven bir çiftseniz Sevgililer Günü için Rio de Janeiro’nun yolunu tutabilirsiniz. Tarihleri biraz kaydırarak dünyanın en büyük ve en eğlenceli festivali Carnival in Rio de Janeiro’nun tutkulu atmosferine kendinizi kaptırabilirsiniz. Brezilya’nın göz bebeği Rio de Janeiro’da unutulmaz bir Sevgililer Günü için elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Üstelik Brezilya’ya vizesiz gidebiliyorsunuz. Her şeyi bir araya getirince sizin de canınız aşkınızı dünyanın en büyük partisi Rio Karnavalı’yla birlikte kutlamak istemedi mi?