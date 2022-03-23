Sevgilisi koşarak kaçtı! Uyandığında hiçbir şey hatırlamıyordu

MailOnline’ın geçtiği habere göre; geçtiğimiz haftalarda ismini vermeyen erkek bir oyuncuyu kız arkadaşı cinsel taciz iddiasıyla şikâyet etti. Kadın son bir haftadır erkek arkadaşının uykusunda mastürbasyon yapmaya başladığını ve rahatsız edici şekilde cinsel ilişkiye giriyormuş gibi sesler çıkardığını iddia etti. Kız arkadaşı her gece adamın garip hareketleri yüzünden uyandığını bir gece ise kendisiyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştığını söyledi. Kadın, 33 yaşındaki adamın davranışını saldırgan olarak değil, taciz edici olarak nitelendirdi.

UYKUDA SEKS HASTALIĞI: SEXSOMNIA

33 yaşındaki adam uyandığında yaptığı hiçbir şeyi hatırlamıyordu. Doktorlar adamın uykuda seks hastalığı olarak da bilinen sexsomnia hastası olduğunu tespit etti.

Nadir görülen hastalığın uyku kliniklerine yapılan sevklerin yalnızca yüzde yedisini oluşturuyor. Diğer adıyla ''uykuda seks hastalığı'' olarak da bilinen sexsomnia, uyku bozuklukları literatüründe 2003 yılından bu yana yer alıyor. Hastalığın birden çok belirtisi, tetikleyicisi ve tedavi yönteminin bulunması ise psikoloji bilimi üzerine yoğunlaşan uzmanların bir hayli ilgisini çekiyor. Bir tür uyku bozukluğu olarak biliniyor.



