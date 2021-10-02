Sevgilisi ve oğluna kayıtsız kalamadı! Halsey'den Türkçe yorum

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan şarkıcı Halsey ile senarist Alev Aydın, ilk bebeklerini 14 Temmuz'da kucaklarına almıştı. Çift, oğullarına 'Ender Ridley' adını vermişti.

HALSEY'DEN TÜRKÇE YORUM

Baba olmanın sevincini yaşayan Aydın, oğlu ile fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. 29 Eylül'de 27 yaşına basan ünlü şarkıcı, eşi ve Ender Ridley'in bu pozuna kayıtsız kalmadı.

"NAZAR DEĞMESİN!"

Halsey, Aydın'ın gönderisine, "Nazar değmesin..." yorumunu yaptı ve kalp emojileri eklemeyi ihmal etmedi. Bir süre önce Türkçe öğrenmeye başladığını açıklayan şarkıcının bu yanıtına Türk takipçilerinden de çok sayıda yorum geldi.

BEBEĞİNİN YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİ

ABD'li şarkıcı, bebeğinin yüzünü ilk kez doğum gününde göstermişti. Halsey, oğlu Ender Ridley'in sevgilisinin kucağında çekilen fotoğraflarını yayınlamıştı.

"EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ"

Paylaşımlarıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören ünlü şarkıcı Halsey, gönderisine, "En güzel doğum günü hediyesi..." notunu düşmüştü.





