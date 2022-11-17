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  4. Sevgilisi video paylaştı gözyaşları sel oldu! Sosyal medyayı yıkan video... Sonunu kimse böyle tahmin etmiyordu

Sevgilisi video paylaştı gözyaşları sel oldu! Sosyal medyayı yıkan video... Sonunu kimse böyle tahmin etmiyordu

17.11.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Ekim'de meydana gelen vahşette 17 yaşındaki Anadolu Lisesi öğrencisi Büşra, annesinin saplantılı aşkı tarafından işkence edilmiş, sonrasında da yakılarak öldürülmüştü. Bu dehşet olaydan sonra sosyal medyada dolaşan bir video ise izleyenleri adeta yıktı. Büşra'nın 17 yaşındaki sevgilisinin paylaştığı videoda birlikte geçirdikleri güzel günleri ve sonrasında mezarını ziyaret ettiği anları görenler, ''Böyle bir son beklemiyordum. Yıkıldım'' yorumunda bulundu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mustafapaşa Mahallesi'nde 3 katlı binanın 2'nci katındaki evde, 7 Ekim'de yangın çıktı. Daireden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Yangını söndüren itfaiye erleri, Büşra Kabataş'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Ekipler, yangının, Büşra Kabataş'ın öldürülmesinin ardından delilleri karartmak için çıkarıldığını tespit ederken, polis, Kabataş'ı öldüren kişinin, anne Aylin Çetin'e platonik aşk besleyen T.Y. olduğunu belirledi.

Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. T.Y. işlediği vahşeti sorguda anlatarak, okula gitmek için kapıda ayakkabılarını giyen Kabataş'ı görüp, yakaladığı ardından odasına götürerek bıçakla yaraladıktan sonra boğduğu, yorgan örtüp, beraberinde getirdiği yanıcı maddeyi üzerine dökerek yaktığı öğrenilmişti. T.Y. ''Gayem, işten atılmama sebep olan Aylin ile konuşmaktı.

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''CANLI CANLI YAKILMIŞ OLABİLİR''

Bu eşyaları yanımda götürmekteki amaç ise bana karşı gelip, bağırırsa Aylin'i bağlayıp, susturmaktı. Öldürme amacım yoktu. Pişman ve üzgünüm. Olay anında kendimi kaybettim" demişti. Ailenin avukatı ise ''Benim şahsi düşüncem Büşra’nın yakılma anında hala canlı olduğuna dair. Canlı canlı yakıldığını düşünüyorum'' demişti.

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SOSYAL MEDYA KULLANICILARINI YIKAN VİDEO

Öte yandan dün sosyal medyada boğazları düğüm düğüm eden bir video izleyenleri adeta yıktı. Gebze Atatürk Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi olan Büşra Kabataş'ın 17 yaşındaki sevgilisi TikTok hesabından paylaştığı videoda Büşra ile önce güzel anılarını paylaştığı kareleri, daha sonra ise genç kızın mezarını ziyaret ettiği anları paylaştı. Bu anları gören kullanıcılar, ''Böyle bi son beklemiyordum.. Allah kahretmesin. Ölmek istiyorum şu an'' ''Ergen ilişkisi diyecektim sonunda boğazım düğümlendi. Önümüzdeki üç gün neye üzüleceğim belli oldu.'' ''Sonunu böyle beklememiştim. Ne diyeceğimi bilemiyorum Allah kahretsin ya!'' yorumlarında bulundu.

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