Sevgilisini darp ettiği gerekçesiyle davalık olan Fenerbahçeli Mergim Berisha'dan kas şov!

Fenerbahçe'nin geçen sezon beklentileri karşılayamayan forveti Mergim Berisha, yaz tatilini sıkı bir şekilde çalışarak geçirdi.

Özellikle fizik kalitesini artırmak için yaz tatilini spor salonunda geçiren Berisha, Süper Lig'in güçlü savunmacılarına karşı vücudunu geliştirerek bir nevi önlem almış oldu.

Sarı - lacivertli hücum oyuncusunun geçtiğimiz günlerde sevgilisi Vesa Vllasaliu ile ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Ayrılığın arkasında yatan sebebin darp olduğu iddia edilmişti.

KARARA UYMAZSA HAPİS

Ümraniye'de birlikte yaşadıkları rezidansta sevgilisi Vesa Vllasaliu'yu darbettiği ve eşyalarına el koyduğu iddia edilen Fenerbahçeli forvet Mergim Berisha hakkında mahkemece uzaklaştırma kararı çıkarıldı. Mahkeme, karara uymadığı takdirde Berisha'nın 30 güne kadar zorlama hapse tabi tutulacağını da kararında vurguladı.



