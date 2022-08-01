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Sevgilisini öldürdü, bebeğini beşikte bırakıp kaçtı! Ağlama seslerini komşuları duyunca gerçek ortaya çıktı

01.08.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde, bebeğin sürekli ağladığını duyan komşular bir çilingir tuttular. Bebeğin aralıksız bir şekilde ağladığı dairenin kapısı açılınca dehşet ortaya çıktı. Sandra Maria de Sousa Silva isimli bir kadın, sekiz aylık bebeğiyle yanındaki karyolada yatağında ölü bulundu. Kadın ve bebeğin o halde tam 2 gün boyunca kaldığı belirtildi.

Sevgilisini öldürdü, bebeğini beşikte bırakıp kaçtı! Ağlama seslerini komşuları duyunca gerçek ortaya çıktı

Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde kuaför olarak çalışan 34 yaşındaki Sandra Maria de Sousa Silva isimli bir kadının cansız bedenine ulaşıldı. Komşularının daireden gelen ağlama sesi üzerine çiligir çağırması ve eve girmesiyle ortaya çıkan gerçek ülkede geniş yankı uyandırdı. Polisi yaptığı araştırmada Silva’nın dairesinden en son iki gün öncesinde erkek arkadaşının çıktığı tespit edildi. Polise göre, anneyi öldüren şüpheli sevgilisi Davi Rodrigues. Meksika kökenli 30 yaşındaki adamın asıl adının Daniel Ospina Garcia olduğu belirlendi. Çiftin iki ay birlikte olduğu belirtilirken Garcia’nın sevgilisinin evinden uzaklaştığı görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

BEŞİKTEN ÇIKMAYA ÇALIŞTI

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Silva’nın evine girdiğinde komşular yatak odasında işkence görmüş bir kadın cesedi ile yanındaki beşikte ağlayan bir bebek buldular. Yerel basında yer alan habere göre, cinayetin iki gün önce işlendiği ve bebeğin iki gündür hiçbir şekilde gıda almadığı belirtildi. Susuzluk ve dengesiz beslenmeden kaynaklanan belirtiler gösteren bebek hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Vücudunda morluklar bulunan bebeğin beşikten çıkmaya çalıştığı sırada kendi vücudunu çizdiği aktarıldı.

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TELEFONU HALA KAYIP

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Silva’nın evinde bulunan cep telefonuna hala ulaşılamadı. Polis kayıtları, Meksikalı erkeğin daha önce dört kez tutuklandığını, uyuşturucu kaçakçılığı ve hırsızlık gibi suçları işlediğini gösteriyor. Polis tarafından başlatılan cinayet soruşturması kapsamında henüz herhangi bir kişi tutuklanmadı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Brezilya
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