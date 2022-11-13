Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Sevgilisini öldürüp cesedine tasarım giysilerini giydirdi! ''Her zaman güzel görünürdü yine öyle olsun istedim''

Sevgilisini öldürüp cesedine tasarım giysilerini giydirdi! ''Her zaman güzel görünürdü yine öyle olsun istedim''

13.11.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de Haydock, Piele Road'dan 43 yaşındaki Robert Massey, Jaki Forrest isimli kız arkadaşını öldürmekten suçlu bulundu. Forrest'ı boğarak öldüren Massey, talihsiz kadını öldürdükten sonra cesedine sevdiği tasarım giysilerden giydirdi. Verdiği ifadede açıkladıkları, resmen kan dondurdu.

Sevgilisini öldürüp cesedine tasarım giysilerini giydirdi! ''Her zaman güzel görünürdü yine öyle olsun istedim''

Merseyside, Haydock'tan Robert Massey, 2020 yazından bu yana ilişki içinde olduğu kız arkadaşı Jacqueline Forest'ı öldürmekten ve ayrıca Forest'ın ilişki içinde olduğuna inandığı iki kişiyi öldürmeye teşebbüsten suçlu bulundu.

TEHDİT ETMİŞTİ

0_LIVERPOOL-ECHO-Jaki-Forest-01

Daha önce de, elinde bir demir çubukla 49 yaşındaki Forest'ın evine gidip ona saldırmış ve Ağustos ayında dört hafta boyunca evine gitmesi yasaklanmıştı. Aynı olayda ayrıca talihsiz kadının banka kartını çalıp onu üzerine votka dökerek yakmakla tehdit etti.

MESAJLARI GÖRÜNCE DELİRDİ

1_LIVERPOOL-ECHO-Robert-Massey-0

Buna rağmen tekrar bir araya geldiler. Ancak 43 yaşındaki Massey, bir gün sevgilisi duştayken telefonuna bakmaya başladı ve biri en iyi arkadaşı olan iki erkekten gelen ve ona sevgilisinin kendisini aldattığını düşündüren mesajlar gördü. Bunun üzerine Forest'ı yatağın üzerine itip öldüresiye yumrukladı ve boğarak hayatına son verdi.

SÜSLEMEK İSTEDİ

0_LIVERPOOL-ECHO-Robert-Massey-0

Daha sonra evde bir hamilelik testi buldu. Bunun üzerine daha da deliye dönen Massey, Forest'ın cesedini rahminden bıçakladı. Daha sonra ise talihsiz kadının cesedine sevdiği tasarım elbiselerinden birini giydirdi ve onu aksesuarlarla süsledi.

Tutuklanmasının ardından verdiği ifadede sevgilisinin güzel yüzünü mahvettiğini ve her zaman güzel göründüğü için ona güzel bir şeyler giydirip süslemek istediğini söyledi.

EVE GÖTÜRDÜ

Sonrasında olay yerini terk eden Massey daha sonra Forest'ın kartını kullanarak bir bankamatikten 500 sterlin çekip içki ve uyuşturucu satın alarak eğlenmeye çıktı. Daha sonra, Forest'ın konuştuğu adamlardan biri olan Anthony Murphy'yi eve götürdü ve ona Forest'ın cesedini gösterip sorguya çekti.

DİĞER ADAMA DA SALDIRDI

1_LIVERPOOL-ECHO-Jaki-Forest-04

Murphy'yi üç kez sırtından ve iki kez de boynundan bıçakladı. Talihsiz adam kanının %20'sini kaybetmiş olarak hastaneye kaldırıldı ve ancak bir hafta sonra taburcu edildi. Daha sonra ise bahsi geçen diğer adam Graham Roberts'ın iş yerine gitti ve kurban geçen bir arabaya atlamadan önce sağ koluna, göğsüne ve kulağına makasla saldırdı.

Olayın ardından tutuklanan Massey, 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İlginizi Çekebilir

Katlettiği sevgilisinin cansız bedeniyle öyle bir şey yaptı ki!

Katlettiği sevgilisinin cansız bedeniyle öyle bir şey yaptı ki!

 Sevgilisini öldürüp parçalara ayırdı! Kolunu çantasında taşıdı

Sevgilisini öldürüp parçalara ayırdı! Kolunu çantasında taşıdı

 Kendisinden 21 yaş küçük sevgilisini öldürüp parçalara ayırdı

Kendisinden 21 yaş küçük sevgilisini öldürüp parçalara ayırdı

 Her satırı kan dondurdu! Elektrikli testereyle parçalara ayırdı

Her satırı kan dondurdu! Elektrikli testereyle parçalara ayırdı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korku filmi sahnesi gibi! Garajın kapısına sıkışıp...Korku filmi sahnesi gibi! Garajın kapısına sıkışıp...
Anne ve babası çaresizce izledi! Timsah çocuklarını yediAnne ve babası çaresizce izledi! Timsah çocuklarını yedi
İç çamaşırıyla poz verdi! Pantolonunun düğmesini açınca...İç çamaşırıyla poz verdi! Pantolonunun düğmesini açınca...
Anahtar Kelimeler:
cinayet İngiltere

En Çok Okunan Trend Haberler

Öğrencisine aşık oldu! Evlenmek için cinsiyet değiştirdi

Öğrencisine aşık oldu! Evlenmek için cinsiyet değiştirdi

Ünü sınırları aştı, 12 ülkede birinci sırada! İşte Türkiye'nin en pahalı kahvaltısı, kişi başı...

Ünü sınırları aştı, 12 ülkede birinci sırada! İşte Türkiye'nin en pahalı kahvaltısı, kişi başı...

Cinsel ilişki itirafı şaşkına çevirdi! “Aynı anda sekiz erkekle...”

Cinsel ilişki itirafı şaşkına çevirdi! “Aynı anda sekiz erkekle...”

Eyfel Kulesi’nin önüne taksiyi park edip yetişkin filmi çektiler

Eyfel Kulesi’nin önüne taksiyi park edip yetişkin filmi çektiler

İlginizi Çekebilir

Gördüğünüz yerde kaşıklayın: Enfeksiyonu kurutur, ödemi atar...

Gördüğünüz yerde kaşıklayın: Enfeksiyonu kurutur, ödemi atar...

Gülümsemek için bir sebep bulun! Günlük burç yorumları

Gülümsemek için bir sebep bulun! Günlük burç yorumları

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

Aç karnına içilen çay, çay değil: ZEHİR

Aç karnına içilen çay, çay değil: ZEHİR

Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın

Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.