Sevgilisini öldürüp cesedine tasarım giysilerini giydirdi! ''Her zaman güzel görünürdü yine öyle olsun istedim''

Merseyside, Haydock'tan Robert Massey, 2020 yazından bu yana ilişki içinde olduğu kız arkadaşı Jacqueline Forest'ı öldürmekten ve ayrıca Forest'ın ilişki içinde olduğuna inandığı iki kişiyi öldürmeye teşebbüsten suçlu bulundu.

TEHDİT ETMİŞTİ

Daha önce de, elinde bir demir çubukla 49 yaşındaki Forest'ın evine gidip ona saldırmış ve Ağustos ayında dört hafta boyunca evine gitmesi yasaklanmıştı. Aynı olayda ayrıca talihsiz kadının banka kartını çalıp onu üzerine votka dökerek yakmakla tehdit etti.

MESAJLARI GÖRÜNCE DELİRDİ

Buna rağmen tekrar bir araya geldiler. Ancak 43 yaşındaki Massey, bir gün sevgilisi duştayken telefonuna bakmaya başladı ve biri en iyi arkadaşı olan iki erkekten gelen ve ona sevgilisinin kendisini aldattığını düşündüren mesajlar gördü. Bunun üzerine Forest'ı yatağın üzerine itip öldüresiye yumrukladı ve boğarak hayatına son verdi.

SÜSLEMEK İSTEDİ

Daha sonra evde bir hamilelik testi buldu. Bunun üzerine daha da deliye dönen Massey, Forest'ın cesedini rahminden bıçakladı. Daha sonra ise talihsiz kadının cesedine sevdiği tasarım elbiselerinden birini giydirdi ve onu aksesuarlarla süsledi.

Tutuklanmasının ardından verdiği ifadede sevgilisinin güzel yüzünü mahvettiğini ve her zaman güzel göründüğü için ona güzel bir şeyler giydirip süslemek istediğini söyledi.

EVE GÖTÜRDÜ

Sonrasında olay yerini terk eden Massey daha sonra Forest'ın kartını kullanarak bir bankamatikten 500 sterlin çekip içki ve uyuşturucu satın alarak eğlenmeye çıktı. Daha sonra, Forest'ın konuştuğu adamlardan biri olan Anthony Murphy'yi eve götürdü ve ona Forest'ın cesedini gösterip sorguya çekti.

DİĞER ADAMA DA SALDIRDI

Murphy'yi üç kez sırtından ve iki kez de boynundan bıçakladı. Talihsiz adam kanının %20'sini kaybetmiş olarak hastaneye kaldırıldı ve ancak bir hafta sonra taburcu edildi. Daha sonra ise bahsi geçen diğer adam Graham Roberts'ın iş yerine gitti ve kurban geçen bir arabaya atlamadan önce sağ koluna, göğsüne ve kulağına makasla saldırdı.

Olayın ardından tutuklanan Massey, 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı.