Sevgilisini öldürüp parçalara ayırdı! Bir kısmını hayvanlara yem etti

Polis kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, 26 yaşındaki Shraddha Vikas Walkar'ın ortadan kaybolmasından altı ay sonra erkek arkadaşı Aftab Amin Poonawalla cinayet suçundan tutuklandı. Bundan yaklaşık altı ay önce, Palghar'da ikamet eden ve kızından haber alamayan baba Vikash Madan Walkar'ın kayıp şikayeti üzerine polisler harekete geçmişti.

İTİRAF ETTİ

Shraddha'nın Hindistan'ın Delhi kentinde boğularak öldürüldüğü sonra da parçalara ayrıldığı ortaya çıktı. Baş şüpheli ise erkek arkadaşı Aftab Amin Poonawalla'ydı. Soruşturmaların ardından tutuklanan Poonawalla suçunu itiraf etti.

HAYVANLARA VERDİ

Çiftin, evlilik üzerine girdikleri bir tartışmanın ardından kız arkadaşını boğarak öldürdüğünü açıklayan genç adam, daha sonra onu 35 parçaya ayırdı. Bu parçaların bir kısmını buzdolabında saklarken bir kısmını da yemeleri için vahşi hayvanlara verdi.

ARAMA GEÇMİŞİ ŞOKE ETTİ

Polis soruşturmaları, Poonawalla'nın arama geçmişinde seri katil dizileri, insan anatomisi ve knaın nasıl temizlendiğine dair cinayetle bağlantılı birçok arama bulduklarını açıkladı. Cesedin bazı kısımlarının da Poonawalla'nın evinde bulunduğu açıklandı.



