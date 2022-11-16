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Sevgilisini öldürüp parçalara ayırdı! Bir kısmını hayvanlara yem etti

16.11.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da yaşanan bir kadın cinayetine ilişkin detaylar tüyler ürpertti. Shraddha Vikas Walkar isimli genç kadının ortadan kaybolmasının ardından erkek arkadaşı Aftab Amin Poonawalla cinayet suçundan tutuklandı. Poonawalla'nın kız arkadaşını öldürüp 35 parçaya ayırdıktan sonra cesedin bazı kısımlarını buzdolabında sakladığı, bazı kısımlarını ise vahşi hayvanların yemesi için şehrin dört bir yanına dağıttığı ortaya çıktı.

Sevgilisini öldürüp parçalara ayırdı! Bir kısmını hayvanlara yem etti

Polis kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, 26 yaşındaki Shraddha Vikas Walkar'ın ortadan kaybolmasından altı ay sonra erkek arkadaşı Aftab Amin Poonawalla cinayet suçundan tutuklandı. Bundan yaklaşık altı ay önce, Palghar'da ikamet eden ve kızından haber alamayan baba Vikash Madan Walkar'ın kayıp şikayeti üzerine polisler harekete geçmişti.

İTİRAF ETTİ

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Shraddha'nın Hindistan'ın Delhi kentinde boğularak öldürüldüğü sonra da parçalara ayrıldığı ortaya çıktı. Baş şüpheli ise erkek arkadaşı Aftab Amin Poonawalla'ydı. Soruşturmaların ardından tutuklanan Poonawalla suçunu itiraf etti.

HAYVANLARA VERDİ

Shraddha-Madan-Walkar-murder-cas

Çiftin, evlilik üzerine girdikleri bir tartışmanın ardından kız arkadaşını boğarak öldürdüğünü açıklayan genç adam, daha sonra onu 35 parçaya ayırdı. Bu parçaların bir kısmını buzdolabında saklarken bir kısmını da yemeleri için vahşi hayvanlara verdi.

ARAMA GEÇMİŞİ ŞOKE ETTİ

aftab-ameen

Polis soruşturmaları, Poonawalla'nın arama geçmişinde seri katil dizileri, insan anatomisi ve knaın nasıl temizlendiğine dair cinayetle bağlantılı birçok arama bulduklarını açıkladı. Cesedin bazı kısımlarının da Poonawalla'nın evinde bulunduğu açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Hindistan

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