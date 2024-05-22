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    4. Sevgilisini teknede başka bir kadınla aldatıyordu! Kız arkadaşı gelince yanındaki kadını böyle aşağıya attı... O anlar sosyal medyada çok konuşuldu

    Sevgilisini teknede başka bir kadınla aldatıyordu! Kız arkadaşı gelince yanındaki kadını böyle aşağıya attı... O anlar sosyal medyada çok konuşuldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    22.05.2024 07:49
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir ihanet görüntüsü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Görüntüler bir adamın teknenin güvertesinde bir kadına sarılmasıyla başladı. Ancak devamında tekneye bir başka kadın daha geldi. Sevgilisinin geldiğini gören adam ise sarıldığı yanındaki kadının tekneden aşağıya attı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir video çok konuşuldu. Teknede sevgilisini bir başka kadınla yakalayan adamın kız arkadaşını görünce verdiği tepki sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

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    Sevgilisinin öfkeyle tekneye geldiğini gören adam yanındaki kadından kurtulmak için hızla suya attı. O anlara yorum yağdı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı görüntülerin kurgu olduğunu iddia ederek duruma tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İyi yaptı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Babaanneme kurgu değil diye izlettiğim video" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Aldatma ihanet
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