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Sevgilisinin aldattığını düşündü! Saniye saniye takip etti... Bir arabada başka bir erkekle öpüşürken yakaladı

21.04.2023 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada bir ihanetin ifşa edildiği video kısa sürede viral olmayı başardı. Kız arkadaşının kendisini aldattığından şüphelenen bir adam sevgilisini saniye saniye takip etti. Bir arabada sevgilisini ve bir başka erkeği gören adam bu anları kaydederek sosyal medyadan ifşa etti.

Sevgilisinin aldattığını düşündü! Saniye saniye takip etti... Bir arabada başka bir erkekle öpüşürken yakaladı

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken bir ihanet görüntüsü binlerce izlenmeye ulaştı. Sevgilisinin kendisini aldattığından şüphelenen bir adam genç kızı adım adım takip etmeye karar verdi. Sevgilisinin ailesini ziyaret edeceğini söyleyerek evden çıktığını belirten aldatılan erkek arkadaş, genç kadını ailesinin evinden başka bir yolda giderken gördü. Sevgilisinin arabasına kendisinin tanımadığı bir adamı aldığını görünce ise aracından inerek duruma müdahale etmek istedi.

İHANETİ İFŞA ETTİ

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Sosyal medyada gündem yaratan anlarda genç adam sevgilisinin aracına yaklaştı ve camdan baktığında onu başka bir adamla öpüşürken yakaladı. Cama vurarak sevgilisinin dikkatini çekmek isteyen adam ihanet anlarını saniye saniye kaydederek ifşaladı. Görüntüler sosyal medyanın gündemine yerleşti.

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