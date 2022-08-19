Sevgilisinin ihanetini öğrendi! İntikamı pahalıya patladı: “Sevgilim beni aldattı, ben de onun parasıyla burnumu yaptırdım”

‘Userg01728011’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın ilişkisinde ihanete uğradığını itiraf ederek tuhaf bir intikam planından söz etti. TikTok’ta kendisine benzer bir hikayeye sahip kadının gönderisini gördükten sonra kendi intikamını paylaşmak isteyen kadın açıklamalarıyla gündem oldu.

“NE YAPABİLİRİM DİYE SORDU”

Sevgilisinin ihanetini öğrendikten sonra barışmak için türlü yollar denediğini ifade eden kadın, erkek arkadaşının “Bunu düzeltmek için ne yapabilirim” diye sorduğunu söyledi. Erkek arkadaşına cevap olarak ise genç kadın ilginç bir uygulama söyledi. 400 binden fazla izlenmeye ulaşan gönderisine genç kadın, “Sevgilim beni aldattı, ben de onun parasıyla burnumu yaptırdım” notunu ekledi.

Sevgilisinin barışma çabaları sırasında kendisini yeniden aldatacağını düşündüğünü dile getiren kadın, “Onu görmeye devam edeceğimi söyledim. Ama asıl amacım burun estetiği için gerekli olan parayı almaktı. Zamanımın boşa gitmesini istemedim” dedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Benzer bir aldatılma hikayesinin sonrasında sevgilisinden maddi olarak kazanç sağladığını itiraf eden kişiler genç kadının gönderisinin yorum bölümüne akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Ona, bana verdiği tali zarar için bana 2000 dolar (1.6 bin £) borçlu olduğunu söyledim.” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Aldatıldığımda kiram bitene kadar kiramın ödenmesini istedim” dedi.



