Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusu

Ünlü sunucu Ece Erken, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Evliliği devam eden avukatla yaşadığı aşkla günlerce tepki çeken hatta sunuculuk yaptığı Beyaz TV'den istifa eden Erken, dün sosyal medya hesabından ilişkisini bitirdiğini açıkladı.Bunun üzerine ilişkiye başlamadan önce Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine verdiği boşanma belgesini paylaşan Erken, evli biriyle ilişki yaşamadığını göstermek istedi. Ancak Erken'in paylaştığı belge sahte çıktı.

"HIRSIZLIK YAPMADIM, KİMSEYİ DOLANDIRMADIM"

Dün Instagram hesabından "Herkes kendi önünü süpürsün. Ben hatalıydım hatamdan döndüm. Hırsızlık yapmadım, dolandırmadım kimseyi sizler gibi. Bence aynaya bakın kendinizden utanın" diyen Ece Erken ilişkisini bitirdiğini söyledi. Erken, daha sonra Şafak-Benan Mahmutyazıcıoğlu çiftinin boşanma dilekçesini paylaştı. Bu belgeyle evli biriyle ilişki yaşamadığını ispatlamak isteyen Erken'in dilekçesinin gerçek olmadığı tespit edildi.

ECE ERKEN İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Avukat Burak Bayram Yaman, Ece Erken'in paylaştığı boşanma belgesinin sahte olduğunu belirterek belgenin orijinal halini paylaştı. Twitter hesabından Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın resmi hesaplarını etiketleyen Yaman, Erken hakkında suç duyurusunda bulundu.