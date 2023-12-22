Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdiği sırada yatak odasına giren pitbull saldırdı! Yüzünü ve kolunu ısırdı... Sahibi köpeğini böyle savundu

32 yaşındaki Scott Thurston, bu yıl 3 Ağustos'ta sevgilisi Leanne Bell ile birlikte Galler'in Glanaman kentindeki evindeyken köpeği Hank tarafından saldırıya uğradı. Sevgilisiyle cinsel birliktelik yaşadığı sırada Hank isimli pitbull cinsi köpek yatak odasına girerek yatağa atladı ve sahibine saldırdı. Bell olayın ardından polise haber verirken köpek için şikayetçi oldu.

KARARA İTİRAZ ETTİ

32 yaşındaki Scott Thurston 19 Ağustos'tan beri köpeğinin Dyfed-Powys Emniyet Müdürlüğü'ndeki köpek kulübelerinde tutulduğunu söylerken mahkemeye itiraz etti. Köpeğinin saldırısı nedeniyle çenesinden ve sol kolundan yaralanan adam, "Daha önce herhangi bir olaya karışmadı. Onu kontrol etmeyi biliyorum" dedi.

Köpeği sevdiğini ancak evde bulunan dört çocuk için endişelendiğini dile getiren Bell, "Dört çocuğum var, köpeği seviyorum ama onu çocuklarımın yanında bulunduramıyorum." ifadelerini kullandı. Mahkeme evde dört çocuk olduğu için köpeğin 'güvenlik konusunda ciddi endişeler taşıdığını' belirterek imhasına karar verdi.







