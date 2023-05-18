Sevgiliye günaydın mesajı örnekleri: Sevgiliye gönderilecek en güzel, uzun ve kısa romantik günaydın mesajı olarak ne yazılır?

Ne kadar uzun ya da kısa olacağı fark etmeksizin günaydın mesajları bu mesajı alan her kişiyi mutlu eder. Sevdiğiniz kişiye göndereceğiniz günaydın mesajı, uyanır uyanmaz onu düşündüğünüzü bilmesi onun da sizin de gününüzü güzelleştirecektir. Sevgilinize gönderebileceğiniz en romantik günaydın mesajlarını içeriğimizde bulabilir ve sevgilinize yazmak için en uygun bulduğunuz mesajları seçerek ona gönderebilirsiniz.

Romantik günaydın mesajları

Kadın ya da erkek fark etmeksizin sevgiliye günaydın mesajı göndermek bir ilişkinin olmazsa olmazıdır. Ona gönderdiğiniz bir günaydın mesajı ile her an onu düşündüğünüzü belli etmiş de olursunuz. Ondan önce uyandıysanız ve ilk günaydın mesajını siz atacaksanız ikinize özel sözcüklerden bir mesaj oluşturup gönderebilirsiniz.

Sevgiliye romantik günaydın mesajı göndermek hem sizin hem de onun gününü güzelleştirecektir. Göndereceğiniz mesajın kısa ya da uzun olmasından çok ne kadar romantik olduğu önemlidir. Bir sevgiliye kısa günaydın mesajı atmak istiyorsanız bu konuda size yardımcı olabilecek birkaç öneriyi aşağıda görebilirsiniz.

Sevgiliye gönderilebilecek kısa günaydın mesajları

Güne sevdiği insandan gelen bir günaydın mesajı ile başlamak her insanın hakkıdır. İlişkilerde ilk uyanan kişi genelde ilk günaydın mesajını atan kişidir. Ancak tüm gerekliliklerden uzak, sadece içinden geldiği için uzun ya da kısa olması fark etmeden romantik bir günaydın mesajı göndermek hem mesajı gönderen kişinin hem de mesajın gittiği kişinin yüzünde bir gülümseme oluşturur. Sevgiliye gönderilebilecek kısa günaydın mesajları:

Günaydın aşkım, bugünün dünden güzel geçsin.

Günaydın balım, sevgim gününün neşelendirsin.

Seninle güne başlamak ne güzel! Günaydın günışığım.

Seni sevmek güneşe dokunmak gibi... Seni sevdikçe eriyor sanki kocaman buz kütleleri. Günaydın biriciğim.

Her yeni günle birlikte kalbime doğan güneşim günaydın.

Bu sabah da seni düşünerek uyandım, günün aydın olsun kelebeğim.

Hayatıma dokunduğun ilk güne şükrettiğim bir gün daha başladı. Günaydın hayatımın anlamı.

Uzun ve romantik günaydın mesajları

Erkek sevgiliye günaydın mesajı atacaksanız da yukarıdaki kısa mesaj önerilerinden yararlanabilirsiniz. Bir sevgiliye günaydın sözleri yazmak onun gününü güzelleştirecek ve ilişkinizi canlı tutacaktır. Eğer kısa mesajları yeterli görmezseniz sevgiliye uzun günaydın mesajı da atabilirsiniz. İşte bazı uzun ve romantik günaydın mesajları örneği:

Günaydın sevgilim, günaydın doğan güneşim. Günü aydınlık, yüreğin ferah olsun.

Günaydın gözümü açar açmaz ilk aklıma gelenim. Günün güzel olsun benim güzel meleğim.

Günaydın sevgilim, başka insanlar uykudayken rüya görür ben senin aşkına uyandığım zaman rüyada gibiyim. Haydi aşkım, uyan da benim rüyam başlasın.

Günaydın güzel gözlüm, dünyam varlığının verdiği mutlulukla dönüyor, hayatım gözlerinle aydınlanıyor; uyan da dünyam dönsün, uyan da günüm aydınlansın.

Gecemin karanlığını ışığıyla sonlandıran, kaybettiğim yolumda aradığım kutup yıldızım günaydın.

Sevgiliye etkileyici günaydın mesajları

Sevgiliye yazılacak en güzel günaydın mesajını yazmadan önce aşağıdaki etkileyici günaydın mesajları seçeneklerine göz gezdirerek içlerinden birini ya da birkaçını seçip kullanabilirsiniz. Göndereceğiniz mesajlara güzel, sevimli, romantik emojiler ekleyerek vermek istediğiniz duyguyu pekiştirebilirsiniz. Sevgiliye etkileyici günaydın mesajları örnekleri:

Günaydın aşkım, bugün de sevgim gününün güzel geçmesi için seni yalnız bırakmayacak.

Günaydın bu dünyadaki cennetim, günün aydın olsun. Uyan da cenneti yaşayayım!

Rüyalarımı da varlığınla şenlendirdin göz bebeğim, günaydın olsun günün mutlulukla dolsun.

Günaydın meleğim, uyan da güneşim doğsun.



