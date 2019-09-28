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Sevilen dizinin fişi çekildi! Star TV iddialı yapıma acımadı

DİZİ HABERLERİ  | 28.09.2019 10:41 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş'un da final yapmasıyla yeni sezona dizi sıkıntısı ile başlayan Star TV'de izleyicileri isyan ettiren bir final kararı alındı.

Sevilen dizinin fişi çekildi! Star TV iddialı yapıma acımadı

Geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan ve başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Afra Saraçoğlu gibi isimleri başrollerinde barındıran Kardeş Çocukları dizisinden kötü haber geldi.

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Star TV, 18. bölümüyle sezon finaline giden ve Eylül ayının başlarında yeni sezon bölümlerini yayınlamaya başlayan Kardeş Çocukları için final kararı verdi. Dizi 21. bölümüyle 8 Ekim tarihinde ekranlara veda edecek.

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İZLEYİCİ İSYAN ETTİ

Reytinglerde istediğini elde edemese de yayınlandığı günler sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giden dizinin final yapacak olması, izleyicileri adeta çıldırttı.

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REYTİNG İDDİASI YOKTU

Kardeş Çocukları, geçtiğimiz Salı günü yayınlanan bölümüyle reyting sıralamasında Total'de 10. sırada yer almıştı.

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star tv Kardeş Çocukları

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