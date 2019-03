Sevilla'nın Ozan Kabak'ı transfer etmek istediği iddia edildi

Sevilla’da yaptığı başarılı işlerle kulüp tarihine geçen ve geçen sezon Roma ile anlaşıp geçtiğimiz günlerde Serie A ekibiyle yollarını ayıran Monchi yeniden Sevilla’ya dönmüştü.

OZAN KABAK BÜTÜN KRİTERLERE UYUYOR

Maliyeti düşük transferlerle hem ligde, hem Avrupa’da ses getiren, daha sonra o oyuncuları astronomik fiyatlara satan Monchi’nin Sevilla’da çalışmalara başladığı öğrenilirken ‘transfer sihirbazının’ defans hattına takviye yapmak için arayışlara girdiği bildirildi. Ligde özellikle deplasmanlarda kötü bir görüntü veren Sevilla’nın hem genç, hem gelecek vaat eden, hem de bir sonraki satışta kulübe iyi para bırakacak bir defans aradığı, bunun için de Ozan Kabak’ı listeye aldığı belirtildi.

SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDEDEN YARARLANACAKLAR

Şu anda Stuttgart’ta top koşturan ve sozlesmesinde ‘takım kümeye düşerse 12,5 milyon euro’ya serbest kalır’ maddesi bulunan Ozan Kabak’ı yakından takip eden Monchi, Alman ekibinin aldığı sonuçları an be an not alırken, başarılı sportif direktörün Ozan haricinde Schalke’de oynayan Sırp futbolcu Nastasic’i de izlediği bildirildi.

(Güneş)