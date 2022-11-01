Sevişirken boğup öldürdüğü kadının cesediyle cinsel ilişkiye girdi! Hapishanede intihar etti

6 yıl önce bir Noel arifesinde tanıştığı 23 yaşındaki genç öğretmen Katie Locke'u yalanlar söyleyerek tuzağa düşüren ve buluştukları otel odasında cinsel ilişkiye girdikleri esnada boğarak öldüren, sonrasında ise kadının cesediyle cinsel ilişkiye giren 31 yaşındaki Carl Langdell, cinayetin ardından kendisini öldürmeye çalıştı ancak başaramadı.

CESEDİNİN FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ

Langdell, talihsiz kadının cesedine korkunç zararlar verdi, anüsüne çeşitli nesneler sapladı ve fotoğraflarını çekti. Sonra da onu bir battaniyeye sarıp cesedinden kurtuldu. Genç kadının cesedi, izbe bir yerde, çalılıkların arasında terk edilmiş halde bulundu.

İNTİHAR ETTİ

Olayın ardından yakalanan ve 26 yıl hapis cezasına çarptırılan Carl, hapishanede yatarken sağlık uzmanlarına psikotik bir bozukluğu olduğunu ve bilinçaltı mesajlar aldığını söyledi. Ancak sonunda psikotik bir hastalığı olmadığı ve cezasını hapiste çekilmesi gerektiği belirlenen katil, transfer edildiği hapishanede intihar etti ve cesedi memurlar tarafından bulundu.

''ÖLDÜRECEĞİM''

Ölümünün ardından ortaya çıkan raporlar, Carl'ın tutukluyken sağlık personeline, kendi canını almadan önce birini öldürerek nasıl bir akıl hastası olduğunu kanıtlayacağını söylediğini ortaya çıkardı. Ayrıca, hapis yattığı süreçte birkaç kez kendisine zarar vermeye kalkışmış ve memurlara da şiddet uyguladığı açıklandı.