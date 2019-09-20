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Şevket Çoruh'a saldırıda yeni görüntü ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 11:27 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar'ın başarılı oyuncusu Şevket Çoruh geçtiğimiz günlerde saldırıya uğramıştı. Çoruh'a saldırı anından yeni görüntüler ortaya çıktı.

Şevket Çoruh'a saldırıda yeni görüntü ortaya çıktı

İzmir'de oyuncular Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu ile organizatör Serhat Aydoğdu; köpeğe eziyet ettikleri gerekçesiyle uyardıkları kişilerin saldırısına uğramıştı.

Ünlü oyuncuların restoranda saldırıya uğradığı anların yeni görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Şevket Çoruh'un, tekme tokat dövüldüğü ve gruptan kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.

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Oyuncular Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu, cumartesi akşamı İzmir'de sahneledikleri tiyatro oyununun ardından organizatör Serhat Aydoğdu ile birlikte yemek için Alsancak'taki restorana gitti. Çoruh ve beraberindekiler, restoranın önünde, köpeğe eziyet eden grubu uyardı. Bunun üzerine gruptakiler, Çoruh'a ve organizatöre saldırdı.

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Çoruh'un dövüldüğü noktadaki güvenlik kameralarının tadilat nedeniyle kayıt yapmadığı belirlenirken, olayla ilgili yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde Şevket Çoruh'un, arkasına kalabalık grubu alan kişi tarafından tekme tokat dövüldüğü, bu sırada Çoruh'un kaçmaya çalıştığı, saldırgan grubun da oyuncunun peşinden koştuğu anlar yer aldı.

DHA/Davut CAN

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