MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şevket Çoruh kimdir? Şevket Çoruh kaç yaşında ve nereli? İşte Şevket Çoruh’un hayatı!

Şevket Çoruh kimdir? Şevket Çoruh kaç yaşında ve nereli? İşte Şevket Çoruh’un hayatı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2020 14:23 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar’ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh Geleneksel Tiyatro’nun simgelerinden biri olan kavuğu düzenlenecek törenle Rasim Öztekin’den devralmaya hazırlanıyor. Sosyal medyada haberin yayılmasından sonra Şevket Çoruh’a olan ilgi bir anda arttı. Başarılı oyuncunun hayatı merak konusu olmaya başladı.

Şevket Çoruh kimdir? Şevket Çoruh kaç yaşında ve nereli? İşte Şevket Çoruh’un hayatı!

Geleneksel Tiyatro’nun en önemli simgelerinden biri olan kavuk 20 Eylül’de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde düzenlenecek törenle yeni sahibini bulacak. Geçtiğimiz yıllarda kavuğu Ferhan Şensoy’dan teslim alan Rasim Öztekin yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tiyatroya devam edemeyeceğini duyurmuştu. Bu kararının sonrasında Öztekin kavuğu Şevket Çoruh’a devredeceğini açıkladı.

Rasim Öztekin kavuğu Şevket Çoruh'a devrettiRasim Öztekin kavuğu Şevket Çoruh'a devretti

Devir töreni haberinin verilmesinin ardından ünlü oyuncu hakkında “Şevket Çoruh kim, Şevket Çoruh aslen nereli” sorularının cevapları araştırılmaya başladı. İşte tiyatronun sembolü kavuğun yeni sahibi Şevket Çoruh’un biyografisi!

ŞEVKET ÇORUH KİMDİR?

şevket çoruh2
Arka Sokaklar dizisindeki performansıyla göz dolduran Şevket Çoruh 30 Haziran 1973 yılında İstanbul’da doğdu. Şevket Çoruh yaş olarak 43 yaşındadır. Şevket Çoruh aslen Artvinlidir. Annesi terzi olan ünlü oyuncunun babası ise uzun yıllar boyunca Üsküdar-Kadıköy dolmuş hattında söförlük yapmıştır. 10 yıl boyunca İstanbul’un Maltepe ilçesinde yaşayan Şevket Çoruh’un burcu ise Yengeç’tir. Şevket Çoruh boy ve kilo olarak ise 1.83 metre ve 85 kilodur.
Şevket Çoruh’un ailesi 1877-1878 yılları arasında Osmanlı-Rus Savaşı nedeniyle Artvin’in Ardanuç ilçesinden göç etmiştir. Yaşadıkları Anaçlı köyünü terk ederek İstanbul’a göç eden aile uzun bir süre boyunca Ömerli Barajı suları altında kalan Muratlı köyünde yaşamıştır.
şevket çoruh
Küçük yaştan beri oyunculuğa merakı olan Şevket Çoruh ilkokul ve ortaokul eğitimini Taşmektep İlkokulu’nda tamamladı. Lise eğitimini ise Kartal Anadolu Lisesi’nde aldı. Her daim oyunculuğa göz kırpan Çoruh, liseden sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi gördü.
Şevket Çoruh oyunculuğa ilk olarak tiyatro sahnelerinde başladı. 1989 yılından beri sahne tozu yutan usta oyuncu popülerliğine bir reklam filmi için oynadığı ‘Kokoreççi’ tiplemesiyle kavuştu.
şevket çoruh gülenay
Şevket Çoruh dizi ve filmlerin aranılan isimlerinden biri olmaya başlayınca bir süre tiyatro çalışmalarına ara verdi. 1995 yılında Çiçek Taksi dizisinde ilk deneyimini yaşadı. Şevket Çoruh’un oynadığı diziler arasında ise; Köşe Kapmaca, Sevda Kondu, Affet Bizi Hocam, Yılan Hikayesi, Azad, Sultan Makamı, Canın Sağolsun, Savcının Karısı, Arka Sokaklar, Gönül, Akasya Durağı, Umut Yolcuları ve İşler Güçler yer aldı.
Şevket Çoruh’un oynadığı filmler içerisine ise; İnşaat, Anlat İstanbul, Eğreti Gelin, Usta, Sonsuz, Anı Yaşamak, Çakallarla Dans, Anadolu Kartalları, Çanakkale 1915, Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede, İnşaat 2, Hayat Sana Güzel, Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı, Çakallarla Dans 4, Aile Arasında ve Çakallarla Dans 5 girmeyi başardı.
Şevket Çoruh filmleri ve dizilerinde gösterdiği başarılardan sonra Sinema Yazarları Derneği, 11. ÇAŞOD “En İyi Oyuncu Ödülleri” ve 23. Uluslararası İstanbul Film Festivali ödüllerine layık görüldü.
şevket çoruh kızı
Şevket Çoruh kariyeri kadar özel hayatındaki kararlarıyla da magazin gündemini belirledi. Şevket Çoruh’un evlilikleri uzun süre gündemden düşmedi. Şevket Çoruh ilk evliliğini 1993 yılında Günay Karacaoğlu ile yaptı. Çiftin bu evliliğinden Gülenay ismi verdikleri bir kızları doğdu. İkili 2004 yılında boşanma kararı aldı. Şevket Çoruh 2018 yılında ikinci evliliğini Özge Turna ile yaptı ve nu evliliğinden Turna ismini verdikleri kızları dünyaya geldi.
şevket çoruh4
Tiyatroya olan tutkusunu her fırsat yineleyen Şevket Çoruh kurduğu ‘Baba Sahne’ için 7 klasik otomobilini ve 3 evini sattı. Aynı zamanda ünlü oyuncu iddialara göre 7 milyon TL kredi çekti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte Rusya'nın en güzel kadını!İşte Rusya'nın en güzel kadını!
Ünlü isim paylaştı! 'Anlatılmaz yaşanır'Ünlü isim paylaştı! 'Anlatılmaz yaşanır'
Bay Yanlış dizisinin Brezilya çıkartması! Bay Yanlış dizisinin Brezilya çıkartması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'den Akdeniz'deki tatbikat sonrası çok sert sözler
Türkiye'den Akdeniz'deki tatbikat sonrası çok sert sözler
ABD'den flaş Türkiye kararı! 12 il için uyarı kaldırıldı
ABD'den flaş Türkiye kararı! 12 il için uyarı kaldırıldı
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
Görüntüler tepki çekmişti! O salça firmasına baskın
Görüntüler tepki çekmişti! O salça firmasına baskın
Kızımız işkence ile öldürüldü
Kızımız işkence ile öldürüldü
Sivrisinek ilacında koronavirüsü öldüren bir madde keşfedildi
Sivrisinek ilacında koronavirüsü öldüren bir madde keşfedildi
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Bir aşk iddiası daha! O isimle görüntülendi
Bir aşk iddiası daha! O isimle görüntülendi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Eşini ifşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
Eşini ifşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
Eleme adayı belli olurken ortalık karıştı! Kağıdı fırlattı
Eleme adayı belli olurken ortalık karıştı! Kağıdı fırlattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pelin Karahan’dan eşi Bedir Güntay’a romantizm kokan hareket!
Pelin Karahan’ın eşi ve çoçukları arasında şaşırtan doğum günü detayı!
Vatan Şaşmaz kimdir? Vatan Şaşmaz neden öldü? Vatan Şaşmaz kaç yaşında öldü?
Ünlü isim paylaştı! 'Anlatılmaz yaşanır'
Chrissy Teigen iç çamaşırsız sabahlık giyip aynada selfie çekti
Sabahlığının içine iç çamaşırı giymedi! Eliyle cinsel organını...
Polis sahneden indirmişti! Melek Mosso isyan etti
Polis zoruyla sahneden indirildi! 'Tecavüzcü bir adam...'
Oktay Kaynarca mahkemenin kararına isyan etti! 'Şaka gibi...'
Mahkemenin kararına isyan etti! 'Şaka gibi...'
Çağlar Ertuğrul ressam oldu! Ünlü isimlerden yorum yağdı!
Çağlar Ertuğrul ressam Bob Ross’a rakip oldu!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.