Şevket Çoruh kimdir? Şevket Çoruh kaç yaşında ve nereli? İşte Şevket Çoruh’un hayatı!

Geleneksel Tiyatro’nun en önemli simgelerinden biri olan kavuk 20 Eylül’de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde düzenlenecek törenle yeni sahibini bulacak. Geçtiğimiz yıllarda kavuğu Ferhan Şensoy’dan teslim alan Rasim Öztekin yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tiyatroya devam edemeyeceğini duyurmuştu. Bu kararının sonrasında Öztekin kavuğu Şevket Çoruh’a devredeceğini açıkladı.

Devir töreni haberinin verilmesinin ardından ünlü oyuncu hakkında “Şevket Çoruh kim, Şevket Çoruh aslen nereli” sorularının cevapları araştırılmaya başladı. İşte tiyatronun sembolü kavuğun yeni sahibi Şevket Çoruh’un biyografisi!

ŞEVKET ÇORUH KİMDİR?



Arka Sokaklar dizisindeki performansıyla göz dolduran Şevket Çoruh 30 Haziran 1973 yılında İstanbul’da doğdu. Şevket Çoruh yaş olarak 43 yaşındadır. Şevket Çoruh aslen Artvinlidir. Annesi terzi olan ünlü oyuncunun babası ise uzun yıllar boyunca Üsküdar-Kadıköy dolmuş hattında söförlük yapmıştır. 10 yıl boyunca İstanbul’un Maltepe ilçesinde yaşayan Şevket Çoruh’un burcu ise Yengeç’tir. Şevket Çoruh boy ve kilo olarak ise 1.83 metre ve 85 kilodur.

Şevket Çoruh’un ailesi 1877-1878 yılları arasında Osmanlı-Rus Savaşı nedeniyle Artvin’in Ardanuç ilçesinden göç etmiştir. Yaşadıkları Anaçlı köyünü terk ederek İstanbul’a göç eden aile uzun bir süre boyunca Ömerli Barajı suları altında kalan Muratlı köyünde yaşamıştır.



Küçük yaştan beri oyunculuğa merakı olan Şevket Çoruh ilkokul ve ortaokul eğitimini Taşmektep İlkokulu’nda tamamladı. Lise eğitimini ise Kartal Anadolu Lisesi’nde aldı. Her daim oyunculuğa göz kırpan Çoruh, liseden sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi gördü.

Şevket Çoruh oyunculuğa ilk olarak tiyatro sahnelerinde başladı. 1989 yılından beri sahne tozu yutan usta oyuncu popülerliğine bir reklam filmi için oynadığı ‘Kokoreççi’ tiplemesiyle kavuştu.



Şevket Çoruh dizi ve filmlerin aranılan isimlerinden biri olmaya başlayınca bir süre tiyatro çalışmalarına ara verdi. 1995 yılında Çiçek Taksi dizisinde ilk deneyimini yaşadı. Şevket Çoruh’un oynadığı diziler arasında ise; Köşe Kapmaca, Sevda Kondu, Affet Bizi Hocam, Yılan Hikayesi, Azad, Sultan Makamı, Canın Sağolsun, Savcının Karısı, Arka Sokaklar, Gönül, Akasya Durağı, Umut Yolcuları ve İşler Güçler yer aldı.

Şevket Çoruh’un oynadığı filmler içerisine ise; İnşaat, Anlat İstanbul, Eğreti Gelin, Usta, Sonsuz, Anı Yaşamak, Çakallarla Dans, Anadolu Kartalları, Çanakkale 1915, Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede, İnşaat 2, Hayat Sana Güzel, Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı, Çakallarla Dans 4, Aile Arasında ve Çakallarla Dans 5 girmeyi başardı.

Şevket Çoruh filmleri ve dizilerinde gösterdiği başarılardan sonra Sinema Yazarları Derneği, 11. ÇAŞOD “En İyi Oyuncu Ödülleri” ve 23. Uluslararası İstanbul Film Festivali ödüllerine layık görüldü.



Şevket Çoruh kariyeri kadar özel hayatındaki kararlarıyla da magazin gündemini belirledi. Şevket Çoruh’un evlilikleri uzun süre gündemden düşmedi. Şevket Çoruh ilk evliliğini 1993 yılında Günay Karacaoğlu ile yaptı. Çiftin bu evliliğinden Gülenay ismi verdikleri bir kızları doğdu. İkili 2004 yılında boşanma kararı aldı. Şevket Çoruh 2018 yılında ikinci evliliğini Özge Turna ile yaptı ve nu evliliğinden Turna ismini verdikleri kızları dünyaya geldi.



Tiyatroya olan tutkusunu her fırsat yineleyen Şevket Çoruh kurduğu ‘Baba Sahne’ için 7 klasik otomobilini ve 3 evini sattı. Aynı zamanda ünlü oyuncu iddialara göre 7 milyon TL kredi çekti.

