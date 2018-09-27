Şevval Şahin'in estetik polemiğine jüriden yeni yanıt!

Miss Turkey 2018'de birincilik tacını takan Şevval Şahin'in geçmiş yıllara ait bir karesi sosyal medyada yayınlanmıştı. Bu karenin ardından 19 yaşındaki Şahin'in 'tacı geri alınmalı polemiği' gündeme gelmişti.

Konu hakkında ilk açıklamayı yapan modacı ve jüri üyesi Cihan Nacar, Şahin'in kesin olmamakla birlikte sağlık sebebiyle estetik olduğunu belirtmişti. Son açıklamayı ise Şahin'in taç giydiği yarışmanın jürisinde yer alan Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur açıklama yaptı.



Yarışmanın jüri üyeleri arasında bulunan Estetik Cerrahi Uzmanı Bülent Cihantimur şu açıklamayı yaptı:

“Hiçbir uluslararası yarışmanın kurallarında, yarışmacılar 'estetiksiz olmalıdır' ibaresi yer almaz. Birinci seçtiğimiz Şevval Şahin kendisine son derece yakışan ve doğal bir görüntüyle bütünlenmiş estetik operasyonlar geçirmiş. Güzellik sadece dış görünüş değil ki, bizi yurtdışında gidip temsil edebilecek altyapıya sahip olması, eğitimi, yürüyüşü, proporsiyonu, duruşu, hareket ve tavırları bir bütün olarak değerlendirilir. Kendisinin birinciliği sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum, başarılar diliyorum.“



