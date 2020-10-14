Şevval Sam’dan Kadir Şeker itirazı! ‘Allah’ın bir kulu yok mu...’

FOX TV'nin rekortmen dizisi Yasak Elma'nın sevilen oyuncusu Şevval Sam, İstanbul Sözleşmesi ve kadın haklarına yönelik yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Kadın cinayetleri konusunda sanat dünyasında sesini en gür çıkartan isimler arasında yer alan başarılı oyuncunun sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Kadir Şeker’in cezasına tepki gösterdi.

Güzel oyuncu Şevval Sam, Konya’da sevgilisi Ayşe Dırla’yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran’a engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan üniversite öğrencisi Kadir Şeker’in beraat etmesi gerektiğini vurguladı.

‘İSYAN EDECEKSİNİZ’

Kadir Şeker’in cezasının kesinleşmesinden sonra sanat dünyasından tepki sesleri bir bir yükselmeye başladı. Seda Sayan’ın ardından kesinleşen cezaya bir tepki de Şevval Sam’dan geldi. Sosyal medya hesabından Kadir Şeker’in fotoğrafını paylaşan Şam, “Kadir Şeker’e beraat vermek zorundasınız; aksi takdirde kızınız, kız kardeşiniz, anneniz, ablanız sokakta tacize, saldırıya uğrarsa, etrafında sadece onu izleyenler olacak. Kimse kılını kıpırdatmayacak. ‘Bir Allah’ın kulu yok muydu!’ diye isyan edeceksiniz!” ifadelerini kullandı.