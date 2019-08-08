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Şevval Sam'dan Sıla'ya destek! 'İsterse yatarak...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 09:21 | Son Güncelleme

Şevval Sam, Bodrum konserinde şarkılarını oturarak seslendirdiği için eleştirilen Sıla’ya destek verdi.

Şevval Sam'dan Sıla'ya destek! 'İsterse yatarak...'

20 Ağustos’ta Harbiye Açıkhava’da konser verecek olan Şevval Sam, önceki gün Cihangir’deki bir stüdyoda provadaydı. Prova öncesi habercilerin sorularını yanıtlayan Sam, Sıla’nın Bodrum konseri sonrası başlayan “Sahnede oturarak şarkı söylenir mi?” polemiğine anlam veremediğini açıkladı:

“Tartışma anlamlı gelmedi. Sahne sanatçının alanı, ne isterse yapar. Sevenleri onu her haliyle kabul eder. İzleyicinin sanatçıyı koşul koyarak izlemeye gitmesi şaşırtıcı. Bunun saygıyla alakası da yok; oturarak da, ayakta da, yatarak da söyler isterse. Konserin konsept, dekor gibi bir sürü parametresi var.” (uçankuş)

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Anahtar Kelimeler:
şevval sam sıla

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