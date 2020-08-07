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Şevval Sam oğluyla Yunanistan tatilinde!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2020 13:26 | Son Güncelleme

Fox TV’nin sevilen dizisi Yasak Elma’nın yeni sezon fragmanının yayınlamasından sonra oyuncular sete kısa bir mola verdi. Mola Şevval Sam ve oğlu Tarık Emir Tekin’e yaradı. Ana-oğul beraber yaz tatili yapmayı seçti.

Şevval Sam oğluyla Yunanistan tatilinde!

4 sezon için hayranlarının sabırsızlıkla beklediği Yasak Elma dizisi çekimlerine tam kadro başladı. Pandemi süresince stok bölüm yapmayı düşünen çekim ekibi bayram arasına çıktı. Verilen arayı fırsat bilen başrol oyuncularından Şevval Sam oğlu Tarık Emir Tekin ile komşu Yunanistan’ı ziyaret etti.
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23 yaşındaki oğlu Tarık Emir ile Yunanistan tatiline çıkan ünlü sanatçı bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. İngiltere’de oyunculuk eğitimi alan Tarık Emir annesi Sevval Sam’ın fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Oğlunun paylaşımını yükleyen güzel yıldız kusursuz fiziğiyle takipçilerinden tam not aldı.

TARIK EMİR TEKİN KİMDİR?

şevval sam
1993 yılında Beşiktaş’ın efsane futbolcusu Metin Tekin ve ünlü sanatçı Şevval Sam nikah masasına oturdu. Çiftin 7 yıl süren evliliklerinden 1997 yılında Tarık Emir adını verdikleri oğulları doğdu. 2000 yılında yollarını ayıran ikili sık sık oğulları için bir araya gelmeyi sürdürdü.
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Metin Tekin ve Şevval Sam’ın oğulları Tarık Emir yaş olarak 23 yaşındadır. Tarık Emir Tekin aslen İstanbulludur. Tarık Emir Tekin boyu ise 184 cm’tir. Şevval Sam ve Metin Tekin’in oğlu Tarık Emir dünyanın en prestijli okullarından biri olarak kabul edilen Oxford Üniversiitesi’nde Drama eğitimi almıştır.
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Annesinin izinden gitmeyi tercih eden Tarık Emir İstanbul-Londra arasında hayatını ettiriyor. Oyunculuk kariyerine yurt dışında başlayan Tarık Emir Türkiye’deki tekliflere karşı biraz önyargılı olduğunu belirtiyor. Türk dizilerinde çalışmak istemediğini açık bir şekilde ifade eden Tarık Emir, projenin durumuna göre sinema filmlerinde rol alabileceğini de söylüyor. Oyunculuk yeteneğini annesi Şevval Sam’dan alan Tarık Emir babası Metin Tekin’den futbolculuk anlamında herhangi bir geçiş olmadığını esprili bir dille anlatıyor.
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Bir dönem aşk haberleriyle gündeme gelen Tarık Emir sevgilisi Leyla Tanlar ile görüntüleniyordu. Paramparça dizisinin güzel yıldızı Leyla Tanlar ile ayrıldıktan sonra Tarık Emir’in adı Dilan Deniz Çiçek’le anılmaya başladı. Şimdilerde ise magazin kulislerinde Tarık Emir’in yeni sevgilisinin Alexi olduğu iddia ediliyor. Fransız sevgilisiyle alakalı açıklamaya yapmayan Tarık Emir Instagram hesabından yarattığı konseptlerle de dikkatleri üzerine çekiyor.

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