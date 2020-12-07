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Sex Education yıldızı Gillian Anderson 'Kara Kedi' oluyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 07.12.2020 09:44 | Son Güncelleme:
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Sex Education yıldızı Gillian Anderson 'Kara Kedi' oluyor

Gillian Anderson, Netflix’in yeni animasyon yapımı Robin Robin’in seslendirme kadrosunda yer alacak. Sex Education ve The Crown gibi projelerde boy gösteren başarılı oyuncuya Oscar adayı oyuncu Richard E. Grant eşlik edecek.

Gillian Anderson ile Richard E. Grant, İngiltere’nin en büyük animasyon stüdyosunun Netflix için hazırladığı animasyonun seslendirme kadrosunda yer almak için el sıkıştı. Önümüzdeki yılın noel haftasında yayınlanması planlanan Robin Robin adlı animasyonun, stop-motion tekniğiyle çekileceği bildirildi.

Müzikal animasyon olarak olan filmde Gillian Anderson, kötü karakter olan Kara Kedi’yi, Richard E. Grant, Robin'in akıl hocası Magpie'yi seslendirecek.

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Wallace and Gromit, Chicken Run, Shaun the Sheep gibi animasyonlara imza atan Aardman Animations’ın Robin Robin adlı animasyon filminde genç oyuncu Bronte Carmichael yer alıyor. Dan Ojari ve Mikey Please ikilisinin yönetmenliğini paylaştığı filmin senaryosu yönetmenlerin kaleminden çıktı.

Filmin yazarı ve yönetmeni Dan Ojari Guardian'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çok az insanın bir kedi gibi otantik bir şekilde mırıldanma yeteneği var. Gillian, bunu doğal bir şekilde yapabilen nadir insanlardan biri. Gillian'ın mırıldanması ve bize hırlaması, şimdiye kadarki hayatımızın en heyecan verici deneyimlerinden biriydi."

GİLLİAN ANDERSON PROJELERİ

Gillian Anderson, The X-Files adlı diziyle adını dünyaya duyurdu. 1997'de People dergisinin düzenlediği ankette Dünyanın En Güzel 50 İnsanı'ndan biri seçildi. Gillian Anderson son olarak peş peşe rol aldığı Netflix dizileriyle eski popülaritesine kavuştu. Sex Education ve The Crown dizilerinde boy gösteren Gillian Anderson, National Theatre Live: All About Eve’de boy gösterdi.

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