Seyahati zehir oldu! Yolcu uçağında verilen yemekten diş implantı çıktı... Sosyal medyada gündem yarattı

İngiltere’den Birleşik Arap Emirlikleri’ne seyahat ettiği uçakta dağıtılan yemeğin içinden diş implantı çıkan yolcu o anları sosyal medyadan paylaştı. El-Hoss adındaki yolcu bir peçeteye sarılı diş implantını gösterdiği fotoğrafa havayolu şirketini ekleyerek, “Lonra’dan Dubai’ye uçuş sırasında diş implantıyla ilgili olarak sizden hala haber bekliyoruz. (Tüm dişlerimiz var, bu kesinlikle bize ait değil) Bu korkunç! Çağrı merkezinden de kimseye ulaşamıyorum” notunu ekledi.

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN CEVAP GELDİ

El-Hoss isimli yolcunun paylaşımı üzerine havayolu şirketi paylaşıma, “Merhaba, bunu gördüğümüz için gerçekten üzgünüz!Müşteri İlişkileri ekibimizin sizinle iletişime geçmesi için kabin ekibimize bilgilerinizi verdiniz mi? Güvenliğiniz için lütfen kişisel bilgilerinizi DM'den bize iletin.” cevabını verdi.

Brokoli ve pirinçten oluşan yemeğinden diş implantı çıktığını söyleyen yolcunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Ekipte söylediniz mi? Yemekhanede bulunan tüm yabancı cisimlerde standart olduğu gibi 'implantı' alıp incelemeye gönderirlerdi. Eğer söylemediyseniz, ne yazık ki şirketin yapabileceği bir şey yok.” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Daha fazlasını görebilir miyim? Ben bir diş implantı uzmanıyım ve gerçekten merak ediyorum” yorumunu ekledi.