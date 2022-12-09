Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Seyahati zehir oldu! Yolcu uçağında verilen yemekten diş implantı çıktı... Sosyal medyada gündem yarattı

Seyahati zehir oldu! Yolcu uçağında verilen yemekten diş implantı çıktı... Sosyal medyada gündem yarattı

09.12.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’ye ait bir havayolu firmasında seyahat eden yolcu personelin dağıttığı yemeğin içinden diş implantının çıkması üzerine büyük şaşkınlık yaşadı. Birleşk Arap Emirlikleri’ne seyahat ettiği sırada uçaktaki yemeğinden diş implantı çıktığını ifade eden Ghada El-Hoss ismindeki yolcu o anları çekerek sosyal medyadan paylaştı.

Seyahati zehir oldu! Yolcu uçağında verilen yemekten diş implantı çıktı... Sosyal medyada gündem yarattı

İngiltere’den Birleşik Arap Emirlikleri’ne seyahat ettiği uçakta dağıtılan yemeğin içinden diş implantı çıkan yolcu o anları sosyal medyadan paylaştı. El-Hoss adındaki yolcu bir peçeteye sarılı diş implantını gösterdiği fotoğrafa havayolu şirketini ekleyerek, “Lonra’dan Dubai’ye uçuş sırasında diş implantıyla ilgili olarak sizden hala haber bekliyoruz. (Tüm dişlerimiz var, bu kesinlikle bize ait değil) Bu korkunç! Çağrı merkezinden de kimseye ulaşamıyorum” notunu ekledi.

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN CEVAP GELDİ

Screenshot_1

El-Hoss isimli yolcunun paylaşımı üzerine havayolu şirketi paylaşıma, “Merhaba, bunu gördüğümüz için gerçekten üzgünüz!Müşteri İlişkileri ekibimizin sizinle iletişime geçmesi için kabin ekibimize bilgilerinizi verdiniz mi? Güvenliğiniz için lütfen kişisel bilgilerinizi DM'den bize iletin.” cevabını verdi.

KAPAK2

Brokoli ve pirinçten oluşan yemeğinden diş implantı çıktığını söyleyen yolcunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Ekipte söylediniz mi? Yemekhanede bulunan tüm yabancı cisimlerde standart olduğu gibi 'implantı' alıp incelemeye gönderirlerdi. Eğer söylemediyseniz, ne yazık ki şirketin yapabileceği bir şey yok.” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Daha fazlasını görebilir miyim? Ben bir diş implantı uzmanıyım ve gerçekten merak ediyorum” yorumunu ekledi.

İlginizi Çekebilir

İhaneti affetmedi! Öyle bir intikam aldı ki...

İhaneti affetmedi! Öyle bir intikam aldı ki...

 Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

 Evli adamla beraber olan kadının toynakları ve kuyruğu çıktı

Evli adamla beraber olan kadının toynakları ve kuyruğu çıktı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boyları 20 cm! "Dalga geçiyorlar"Boyları 20 cm! "Dalga geçiyorlar"
Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”
İç çamaşırının kopçasını açtı! Herkesin önünde giyindiİç çamaşırının kopçasını açtı! Herkesin önünde giyindi
Anahtar Kelimeler:
İngiltere uçak diş implantı

En Çok Okunan Trend Haberler

Evli adamla beraber olan kadının toynakları ve kuyruğu çıktı

Evli adamla beraber olan kadının toynakları ve kuyruğu çıktı

Olanlar oldu! Sarhoş müşteri yarı çıplak marketi bastı

Olanlar oldu! Sarhoş müşteri yarı çıplak marketi bastı

Banka soygununu bastonuyla durdu! Kahraman ilan edildi

Banka soygununu bastonuyla durdu! Kahraman ilan edildi

10 yıl önce gömülmüştü! Mezarından çıkartıp...

10 yıl önce gömülmüştü! Mezarından çıkartıp...

İlginizi Çekebilir

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.