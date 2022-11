Seyahatlerinizde bagajlarınızın kaybolma riskine karşı kullanabileceğiniz bagaj takipçileri

Sürekli eşyalarını kaybeden, günün yarısını anahtar ve telefon arayarak geçiren biriyseniz size bir müjdemiz var: Artık bu sorunlar tarih oluyor! Kompakt tasarımı ve kolay kullanımıyla her ortama uyum sağlayan takip cihazları, valizden evcil hayvana kadar her şeyi kontrol altına alıyor. "Artık eşya kaybetmek istemiyorum!" diyorsanız sizin için derlediğimiz ürünleri inceleyebilirsiniz.

1. Değiştirilebilir batarya özelliğiyle: Samsung EI-T5300 Smart Tag

Samsung EI-T5300 Smart Tag, değiştirilebilir pil özelliği ile rakiplerinden bir adım önde! Samsung Smartthing uygulamasını yükledikten sonra cihazı hesabınıza pratik bir şekilde tanımlayabiliyorsunuz. Gerekli gördüğünüz durumlarda cep telefonunuzdaki uygulamayı kullanarak cihazın yerini daha kolay bulabilmek için melodi çalmasını sağlayabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra cihazın üzerinde bulunan düğmeyi kullanarak cep telefonunuzun yerini de bulabiliyorsunuz!

2. Su geçirmez özelliğiyle: Apple AirTag Akıllı Takip Cihazı

Apple AirTag Akıllı Takip Cihazı, en çok ilgi gören ürünler arasında yer alıyor. Bir yılı aşan pil performansıyla göz dolduran ürünün bataryası bitmeye yaklaştığında iPhone cihazınız size uyarıda bulunuyor. Su geçirmez yapısı sayesinde ürünü her türlü şartta ve konumda kullanılabiliyorsunuz. Apple Air üzerinden çalışan cihaz, valizden evcil hayvana kadar çok geniş bir alanda kullanılabiliyor.

3. Kaybolan eşya derdine son: Gigaset Keeper Elektronik İzleyici

Kaybolması muhtemel eşyalarınızı korumak ister misiniz? Gigaset Keeper Elektronik İzleyici; anahtarlarınızı, çantanızı, cep telefonunuzu ve valizinizi kolay bir şekilde bulmanızı sağlıyor. Cihaz, üzerine yerleştirdiğiniz veya astığınız eşyaların yerini cep telefonunuzdan kolay bir şekilde bulmanızı sağlıyor. Aynı zamanda ışık ve ses ile uyarı veriyor. Mobil cihazlara yüklenen keeper uygulamasıyla ürünü kolay bir şekilde kullanabilirsiniz.

4. Benzersiz yönlendirme sistemi: Samsung Galaxy Smarttag

Samsung Galaxy Smarttag, AR Fin özelliği ile sizi aradığınız eşyalara adım adım götürüyor. Kayıp eşyaların yerini belirlemede benzersiz özellikler sunuyor. Cihaz, varış noktasına ilerlerken yeşil bir ışıkla hedefe yaklaştığınızı size bildirir. Ürünü, kaybetmek istemediğiniz anahtar, çanta, valiz ve hatta evcil hayvan dostlarınızda dahi kullanabilirsiniz.

5. Hem takip hem dinleme cihazı: En Siga Araç Takip Cihazı

Arabanızı, motosikletinizi, evcil hayvanınızı veya valizinizi her an takip edebilmek ister misiniz? Sık sık kaybolan eşyaların yerini bulmayı kolaylaştıran En Siga Araç Takip Cihazı, konum bilgisinin yanında dinleme özelliğiyle de işlevsel takip cihazları arasında yer alıyor. Cihaz, ortamda ses duyduğu takdirde otomatik olarak istenilen numarayı arayabildiği gibi mini boyutu sayesinde her türlü eşyanın içerisine de yerleştirilebiliyor.

6. Tek tuş ile hızlı bir şekilde arayın: Baseus Intelligent T1 Cardtype Akıllı Takip Cihaz Bulucu

Minimal boyutu ile valizinizin içerisine rahat bir şekilde yerleştirebileceğiniz Baseus Intelligent T1 Cardtype Akıllı Takip Cihaz Bulucu, kayıp eşyaları bulmakta kullanıcılarına büyük bir kolaylık sağlıyor. Seyahat ederken eşyalarınızı korumak için iki yönlü anti-kayıp hatırlatıcı özelliği bulunuyor. Bu sayede cep telefonu ve cihaz arasındaki mesafe güvenli seviyeyi aştığı takdirde uyarı vererek tek tuş ile hızlı arama özelliği sağlıyor.

7. Kendinize güvenli bölgeler oluşturun: Alcatel Move Track Çanta Takip Cihazı

Suya ve toza dayanıklı olan Alcatel Move Track Çanta Takip Cihazı, dört günlük şarj performansı sunuyor. Değerli eşyalarınız kaybolduğunda yerlerini kolayca bulma imkânı sağlayan ürün, uygulama üzerinden güvenli bölgeler oluşturmaya da olanak tanıyor. Eşyalarınız güvenli bölgenin dışına çıktığı takdirde size alarm ile uyarı veriyor.

8. Bağlantı koptuğu anda uyarı veriyor: Nutbul Nut 3 Bluetooth Takip Cihazı

Nutbul Nut 3 Bluetooth Takip Cihazı, cep telefonuyla entegre çalışan takip cihazları arasında yer alıyor. Nut uygulamasını cep telefonunuza yükledikten sonra Bluetooth ile telefonunuza bağlıyorsunuz. Cep telefonu ve Nut arasındaki bağlantı koptuğu takdirde ikisi de alarm çalarak uyarı veriyor. Üstelik Nut cihazı bağlantının koptuğu noktayı harita üzerinden işaretleyerek bulmanızı kolaylaştırıyor.

9. Çok fonksiyonlu takip cihazı: GF-10 GPS Ultra Mini Boyut Araç, Çocuk, Yaşlı Takip Konum Ses Cihazı

GF-10 GPS Ultra Mini Boyut Araç, Çocuk, Yaşlı Takip Konum Ses Cihazı, uzun ömürlü yapısı ve yeni nesil bataryasıyla kullanışlı ürünler arasında yer alıyor. BTK üzerinde kayıtlı olan cihaz, sim kart kullanımına uygun seçenekler arasında yer alır. Konum bilgisinin yanında ses kaydetme özelliği de bulunuyor. Çok fonksiyonlu tasarımı bulunan ürünün tek eksi yanı suya dayanıklı olmaması.

9. Sekiz farklı cihazı takip edebileceğiniz: Kuulaa Anti Lost Mini Takip Cihazı

Kuulaa Anti Lost Mini Takip Cihazı, Bluetooth üzerinden bağlantı kurarak kayıp eşyaları bulmayı kolaylaştırıyor. Anahtar, cüzdan ve valiz gibi eşyaları takip etmek için 25 metrelik bir mesafe sağlıyor. Uygulama üzerinden çalışan cihaz sayesinde sekiz farklı ürünün yerlerini bulabiliyorsunuz. Değiştirilebilir pil özelliği sayesinde şarj sorununu da ortadan kaldırıyor.