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Seyirci yakaladı! Kızılcık Şerbeti'nde yapılan çekim hatası ortaya çıktı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
07.10.2024 12:49
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Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolünde yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin 70. bölümünde seyirciler bir çekim hatası yapıldığını fark etti. Daha önce de Alev'in Almanya'da doğum yaptığı hastanede Türkçe 'çıkış' tabelası görülmüştü.

Seyirci yakaladı! Kızılcık Şerbeti'nde yapılan çekim hatası ortaya çıktı!

Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti, uzun bir aranın ardından 3. sezonun ilk bölümüyle seyirciyle buluştu. Cuma akşamında yine zirveyi kimseye kaptırmayan dizinin kadrosuna Şebnem Bozoklu, Şebnem Dönmez ve Fırat Çelik'in dahil olmasıyla ortalık iyice karıştı.

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Alev'in ölümüyle birlikte bebek Alev'in kimde kalacağı tartışma konusu olurken, Abdullah Ünal'ın kızını Pembe'nin bakması için konağa götürmesi Kızılcık Şerbeti'nin 70. bölümüne damga vurmuştu. Meri'nin de konağa yerleşmesi seyircileri şaşırtan bir hamle olmuştu.

ÇEKİM HATASI FARK EDİLDİ!

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü olan 70. bölümde ise seyircilerin dikkati sayesinde bir çekim hatası olduğu fark edildi. Sezon finalinde Ömer ve Görkem'in gizli aşkını ifşa eden Nilay, özür dilemek için Ömer'in iş yerine gitti. Nilay'ın kıyafeti kapı eşiğinde pantolonunun üstüne doğruyken içeri girdiği anda bluz içine sokulmuş halde karşımıza çıktı.

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Daha önce Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonun ilk bölümünde Alev'in Almanya'da doğum yaptığı hastanede Türkçe 'çıkış' tabelası görülmüştü. Seyircilerden bazıları Almanya'da bazı alanlarda Türkçe tabelalar olduğunu belirtmişti. Kimileri de sahnenin İstanbul'da çekildiğini, Almanya'da bir hastaneymiş gibi yapıldığını söylemişti.

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Kızılcık Şerbeti
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