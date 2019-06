Şeyma öğretmen ve kız kardeşini öldürdü! Sorguda söyledikleri herkesi şaşırttı

Ayakkabı atölyesinde çalışan, 3 çocuk babası Muzaffer C.'nin, Selçuklu ilçesine bağlı Binkonut Mahallesi Revan Sokak'ta oturduğu apartmanda, dün akşam saatlerinde karşı komşusunun kızlarını öldürüp, annelerini de yaraladığı olayın ayrıntıları ortaya çıktı. 7 yıldır eşinden ayrı ve yalnız yaşayan Muzaffer C., karşı komşusu Burhanettin Sarı'nın evden ayrıldığını görünce eline aldığı tabancasını arkasına gizleyip, evden çıktı. Muzaffer C., Burhanettin Sarı'yı uğurladığı için daire kapısının önünde olan Hacer Sarı ile kızları Şeyma ve Tuğba Sarı'nın yanına gitti. Muzaffer C., iddiaya göre, ''Sizinle konuşmamız gereken konu var. Konuşup halledelim'' dedi. Hacer Sarı da ''Bizim, sizinle konuşacağımız bir şey yok'' deyip, kendilerine yaklaşan Muzaffer C.'yi itti. Muzaffer C. de arkasına gizlediği tabancayla Hacer Sarı'nın başına ateş etti. Bunun üzerine Şeyma ve kardeşi Tuğba Sarı, evin içine kaçtı. Peşlerinden gelen Muzaffer C., odaya saklanan Şeyma Sarı ile salona saklanan Tuğba Sarı'ya ateş ederek, göğüslerinden yaraladı. Muzaffer C., ardından da evden kaçıp, yakındaki polis merkezine giderek, teslim oldu.