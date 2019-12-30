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  4. Şeyma Subaşı amuda kalktığı anları paylaştı! Sevgilisinden övgü geldi

Şeyma Subaşı amuda kalktığı anları paylaştı! Sevgilisinden övgü geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 02:17 | Son Güncelleme

Şeyma Subaşı Instagram hesabından spor yaptığı anlarda çekilen bir videosunu paylaştı. Videoda amuda kalkan ve zor hareketler yapan Şeyma Subaşı'nın paylaşımına DJ sevgilisi Guido Senia da yorum yaptı.

Acun Ilıcalı ile geçtiğimiz yıl boşanan Şeyma Subaşı, YouTube ve Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

YouTube kanalı için çektiği videolar ve yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, bu defa Instagram'dan paylaştığı bir videoyla yine çok konuşuldu. Spor yaparken amuda kalktığı anların görüntülerini paylaşan Subaşı'nın videosu kısa sürede 1 milyona yakın izlenme aldı.

İtalyan sevgilisi Guido Senia da, Subaşı'nın paylaşımını beğenerek 'Bravo bebek' diye yorum yaptı.


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