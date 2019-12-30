Şeyma Subaşı amuda kalktığı anları paylaştı! Sevgilisinden övgü geldi

Acun Ilıcalı ile geçtiğimiz yıl boşanan Şeyma Subaşı, YouTube ve Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

YouTube kanalı için çektiği videolar ve yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, bu defa Instagram'dan paylaştığı bir videoyla yine çok konuşuldu. Spor yaparken amuda kalktığı anların görüntülerini paylaşan Subaşı'nın videosu kısa sürede 1 milyona yakın izlenme aldı.

İtalyan sevgilisi Guido Senia da, Subaşı'nın paylaşımını beğenerek 'Bravo bebek' diye yorum yaptı.



