Şeyma Subaşı, Bali tatilinden paylaştığı pozlarla dikkat çekiyor!

Mısırlı milyarder Mohammed Al Saloussive, Şeyma Subaşı'nın ailesiyle tanıştıktan sonra sevgilisine Bali'de tatil sürprizi ayarlamıştı. Bali'de güneşin ve denizin keyfini çıkaran Subaşı paylaşımlarıyla adeta düşman çatlatıyor.



Tatilin neredeyse her karesini paylaşan Şeyma, verdiği pozlarla düşman çatlattı.

Meedo, İstanbul'a gelip Şeyma'nın ailesiyle tanıştıktan sonra sevgilisine Bali'de tatil ayarlayarak sürpriz yaptı.

Şeyma artık partilere gitmek istemediği için vaktini Bali sahillerinde geçirdi.



Paylaştığı Instagram hikayesinde o günkü partiye gitmek istemediğini ve kendisinde gördüğü bu değişimle gurur duyduğunu söyleyen genç fenomen, vaktini sahilde poz vererek geçirdi.





