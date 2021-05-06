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Şeyma Subaşı, Bali tatilinden paylaştığı pozlarla dikkat çekiyor!

06.05.2021 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşam tarzıyla sosyal medyada sıkça gündeme gelen Şeyma Subaşı, bu kez de sevgilisi Mohammed Al Saloussi ve kızı Melisa ile çıkığı Bali tatili ile olay oldu.

Şeyma Subaşı, Bali tatilinden paylaştığı pozlarla dikkat çekiyor!

Mısırlı milyarder Mohammed Al Saloussive, Şeyma Subaşı'nın ailesiyle tanıştıktan sonra sevgilisine Bali'de tatil sürprizi ayarlamıştı. Bali'de güneşin ve denizin keyfini çıkaran Subaşı paylaşımlarıyla adeta düşman çatlatıyor.

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Tatilin neredeyse her karesini paylaşan Şeyma, verdiği pozlarla düşman çatlattı.

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Meedo, İstanbul'a gelip Şeyma'nın ailesiyle tanıştıktan sonra sevgilisine Bali'de tatil ayarlayarak sürpriz yaptı.

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Şeyma artık partilere gitmek istemediği için vaktini Bali sahillerinde geçirdi.

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Paylaştığı Instagram hikayesinde o günkü partiye gitmek istemediğini ve kendisinde gördüğü bu değişimle gurur duyduğunu söyleyen genç fenomen, vaktini sahilde poz vererek geçirdi.
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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı Instagram
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
acunun topluma bıraktığı örnek insan
Yakında para diye dinde degiştirir bu
Bu dünya onlar için cennet

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